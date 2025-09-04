Raul Gil é internado em hospital de São Paulo após mal-estar

Após mal-estar, o apresentador Raul Gil, 87 anos, é internado e passa por exames em hospital da Zona Sul de São Paulo

Ex-apresentador do SBT, Raul Gil foi internado na noite da quarta-feira, 3, após sentir um mal-estar. Ele passou por exames e segue em observação no Hospital Moriah, localizado na Zona Sul de São Paulo.

O apresentador chegou a dar entrada no hospital Albert Einstein, também em São Paulo, e foi transferido para o Hospital Moriah. Raul Gil Jr., filho de Raul Gil, comunicou à imprensa que "está tudo bem" e que o pai faz exames de sangue "sempre que tem alguma indisposição".

Os detalhes sobre o estado de saúde do apresentador não foram divulgados. Em 2023, o comunicador também esteve internado para fazer uma cirurgia conhecida como "raspagem da próstata". Segundo comunicado à imprensa à época, o procedimento foi concluído com sucesso.

Aposentadoria de Raul Gil

Na TV desde 1960, o apresentador de 87 anos comandou o "Programa Raul Gil" durante 53 anos, passando pelas emissoras Record, Tupi, Manchete, Band e SBT, onde ficou por 14 anos. Em dezembro de 2024, ao ser dispensado da emissora, Raul Gil apresentou a atração pela última vez e ficou afastado da televisão desde então.

Antes de anunciar o fim do "Programa Raul Gil", em participação no programa "Altas Horas", da Rede Globo, o apresentador havia manifestado desejo de se aposentar em breve. Ainda antes da demissão do SBT, ele voltou atrás e declarou: "Aposentar só quando eu morrer".