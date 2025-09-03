Cia de dança Deborah Colker traz o balé ‘Sagração’ a Fortaleza

Companhia de Dança Deborah Colker chega à Fortaleza em outubro / Crédito: Flávio Colker/Divulgação

A Companhia de Dança Deborah Colker apresenta o espetáculo "Sagração" nos dias 18 e19 de outubro, o Cineteatro São Luiz. As vendas de ingressos ainda não estão abertas. A atração une dança, musica, acrobacia, objetos cênicos e figurinos diferenciados para refletir a origem e a evolução no planeta Terra.

Leia Mais | Sessão extra de 'Djavan – O Musical: Vidas' é anunciada em Fortaleza Criado a partir do clássico do balé “A Sagração da Primavera”, o espetáculo acrescenta sons e ritmos brasileiros à partitura do compositor e pianista russo Igor Stravinsky. Como descreve no site da companhia, a apresentação conta com a "energia, vigor e originalidade" da linguagem que a coreógrafa Deborah Colker desenvolve em seus trabalhos. Apresentado em único ato, “Sagração” propõe ao público uma reflexão sobre a origem, evolução e continuidade dos seres vivos no planeta Terra.

Leia Também | Grupo de dança Corpo cancela show em Fortaleza por falta de teatro

Quem é Deborah Colker? Bailarina e coreógrafa brasileira, Deborah Colker é conhecida por seus balés, aclamados pela crítica, que unem movimentos de dança com malabarismo. Coreógrafa carioca iniciou na dança contemporânea como bailarina do Coringa, da uruguaia Graciela Figueiroa, grupo que marcou o Rio de Janeiro nos anos 1980.