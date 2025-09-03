Crônicas de Marília Lovatel são publicadas aos sábados no Vida&Arte

Escritora Marília Lovatel terá crônicas publicadas nas páginas do Vida&Arte todos os sábados / Crédito: João Filho Tavares

Há 36 anos, a plataforma Vida&Arte se compromete a levar aos leitores muito mais do que informações que circulam a cultura e os formatos artísticos do Ceará e do Brasil. Nas páginas que apresentam figuras atuantes e conhecedoras do cinema, gastronomia, literatura e artes plásticas, diariamente, aqueles que leem o jornal impresso também são convidados a ir além e usufruir de reflexões do dia a dia e pensamentos sobre os mais diversos assuntos.

Somando-se ao time de intelectuais que compartilham suas produções diárias na versão impressa do Vida&Arte, a escritora, redatora publicitária e professora Marília Lovatel faz sua estreia neste sábado, 6, assumindo a página 2 do caderno. Com crônicas veiculadas aos sábados, a mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará (UFC) amplia a participação na editoria de cultura e entretenimento para além das publicações na plataforma de streaming O POVO+. “É motivo de enorme satisfação trilhar no O POVO os passos de profissionais que muito admiro e sigo como importantes referências nas letras e na vida. Entre eles, Rachel de Queiroz, Ana Miranda, Tércia Montenegro, Socorro Acioli, Lira Neto, Raymundo Netto, Regina Ribeiro, Isabel Costa e Pedro Salgueiro”, declara Marília, relembrando que a parceria iniciou em 2022, após convite da jornalista e colunista do OP+, Regina Ribeiro, à época editora-chefe da plataforma de streaming do O POVO.

Autora de "A menina dos sonhos de renda", "Salvaterra: Breve romance de coragem", "A sala de aula: E outros contos", "Pequenas crônicas voadoras" e "A Memória das Coisas", Lovatel irá proporcionar aos que acompanham o jornal impresso textos que abordam memória, família, autoconhecimento e outros variados assuntos no seu espaço fixo.

“Foram três anos no ambiente virtual para agora ter a alegria de estrear no jornal impresso, no caderno Vida&Arte, esse espaço de grande importância pela atenção e visibilidade que dá aos artistas e aos eventos culturais nas mais diversas expressões. A frequência das publicações continuará semanal, agora com o alcance ampliado, abrangendo o público que não abre mão do jornal impresso, da tradição de recebê-lo em casa ou buscá-lo na banca. Reconheço o caráter afetivo desse costume e me faz feliz ser parte de algo assim”, comenta.