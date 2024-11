Raul Gil comenta rumores sobre aposentadoria; '2025 é outro ano'

Ele também disse que quando sua saída da TV estiver confirmada, irá avisar aos fãs. "No dia que tiver que sair do SBT eu vou falar pra todo mundo , tá bom? Não precisa ficar preocupado que eu não vou sair não", avisou.

O apresentador Raul Gil, de 86 anos, usou suas redes sociais para comentar rumores de que ele deixaria o SBT no final de 2024 . A informação foi publicada originalmente no site “Na Telinha”, escrita pelo colunista Sandro Nascimento.

Ele também convidou os telespectadores para assistirem seu programa especial de fim de ano. "Vou fazer o último programa do ano. E vocês podem assistir porque são programas de final do Shadow Brasil Gospel e, olha, está uma loucura. Nunca vi tanta gente cantar bem. Me aguarde 2025, tô gravando o último programa do ano. Final do Shadow Brasil Gospel, não percam", adiantou Raul Gil.



A publicação foi compartilhada em conjunto com Raul Gil Jr, filho do apresentador, e diretor de seu programa no SBT.