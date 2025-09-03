Aves do Ceará são temas de exposição de bordados na Ceart

Aves do Ceará são temas de exposição de bordados na CeartApós evento no Museu da Fotografia, exposição de bordados sobre pássaros cearenses chega à Ceart a partir de setembro
Jandaia, guaramiranga, galinha-da-mata, comboieiro e pema são algumas das espécies de aves ameaçadas de extinção no Ceará.
Na intitulada “Lista Vermelha” de espécies com risco de não existirem mais na fauna cearense, criada pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), aves se unem a mamíferos, anfíbios e répteis e geram o alerta para os cuidados com a preservação do meio ambiente e daqueles que a habitam.
Dentre as possíveis ações que os humanos podem fazer para contribuir com a redução de seus impactos negativos à natureza, a arte é uma das maneiras encontradas para aqueles que desejam fazer sua contribuição.
Pensando nas repercussões da arte sobre temas importantes para o ser humano, a natureza e sua sobrevivência, o Grupo Café com Bordados realiza a partir desta quinta-feira, 4, a exposição “O tempo dos pássaros: bordar para preservar”.
Com 42 peças de bordados, o evento gratuito fica aberto ao público na Ceart, localizada na Praça Luiza Távora, na Aldeota, até o dia 4 de outubro.
Na mostra, os visitantes vão poder verificar as obras de bordadeiros e bordadeiras do grupo que, entre conversas e xícaras de café, usam a arte para tecer sobre natureza, memória e sociedade.
Exposição “O tempo dos pássaros: Bordar para preservar”
- Quando: 4 de setembro a 4 de outubro de 2025
- Onde: Ceart - Praça Luiza Távora (avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota)
- Mais informações: @ceartceara e @grupocafecombordados
- Gratuito