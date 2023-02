Apresentador Raul Gil é internado em São Paulo

O apresentador Raul Gil foi internado na última quarta-feira, 1º, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria do SBT, empresa no qual o paulistano trabalha desde a década de 1980.

Em nota, a equipe detalhou que Raul Gil realizou um exame de endoscopia e, por recomendação médica, precisou ficar no hospital devido a sua idade avançada. O apresentador tem 85 anos de idade.

Segundo a assessoria, Raul deverá ter alta ainda nesta quinta-feira, 2. No momento, o “Programa Raul Gil” está sendo reprisado, não sendo necessário que Raul Gil retorne às gravações do seu programa de auditório nas próximas semanas.



