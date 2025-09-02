Sex Pistols cancela show no The Town; Bad Religion irá substituir

Sex Pistols cancela show no The Town; Bad Religion irá substituirBad Religion leva punk rock no The Town 2025 após cancelamento do show do Sex Pistols
A poucos dias da segunda edição do The Town, o festival de música anunciou nesta terça-feira, 2, uma alteração nas atrações principais deste domingo, 7 de setembro. A banda de punk rock Sex Pistols cancelou a apresentação no evento que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
“Lamentamos informar que Steve Jones quebrou o pulso. Como resultado, todas as apresentações na América do Norte e América do Sul foram adiadas e serão reagendadas quando Steve estiver totalmente recuperado”, explica o comunicado compartilhado pela banda nas redes sociais.
Um dos fundadores da banda britânica, Jones assume as funções de cantor e guitarrista dentro do grupo. Ainda na nota, o músico acrescenta, acalmando os fãs: “A boa notícia é que o cirurgião disse que irei voltar a tocar guitarra num futuro não muito distante”.
Celebrando o rock e suas vertentes, Sex Pistols se juntaria a Green Day, Bruce Dickinson e Capital Inicial nos shows principais do dia 7 de setembro. Com o cancelamento, a banda estadunidense Bad Religion fará a substituição no evento.
“O punk vai tomar conta do Skyline! No dia 7 de setembro, o lendário Bad Religion sobe ao palco no mesmo dia que o headliner Green Day para uma noite que promete entrar pra história”, anunciou o The Town em publicação no Instagram.
Veja os horários dos shows do The Town 2025:
6 de setembro
Palco Skyline
- Filipe Ret – 15h50min
- Burna Boy – 18h10min
- Don Toliver – 20h30min
- Travis Scott – 23h15min
Palco The One
- Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40min
- Mc Cabelinho – 17 horas
- Matuê – 19h20min
- Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55min
Palco Factory
- Budah - 13 horas
- Borges - 14h45min
- Wiu - 17h05min
- Teto - 19h25min
Palco Quebrada
- Tasha e Tracie - 18h15min
- MC Hariel - 20h35min
Palco São Paulo Square
- São Paulo Square Big Band - 14 horas
- São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10min
- Joabe Reis - 19h30min
- Stacey Ryan - 22h05min
The Tower
- Victor Lou & GBR - 1h05min
7 de setembro
Palco Skyline
- Capital Inicial – 15h50min
- Bruce Dickinson – 18h10min
- Bad Religion – 20h30min
- Green Day – 23h15min
Palco The One
- Supla & Inocentes – 14h40min
- CPM 22 – 17 horas
- Pitty – 19h20min
- Iggy Pop – 21h55min
Palco The Factory
- The Mönic convida Raidol - 13 horas
- Ready to be Hated 14h45min
- Karina Buhr - 17h05min
- Tihuana - 19h25min
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
- Punho de Mahin & MC Taya - 18h15min
- Black Pantera - 20h35min
Palco São Paulo Square
- SP Square Big Band - 14 horas
- SP Square Big Band com Clariana 17h10min
- Orquestra Mundana Refugi - 19h30min
- Kamasi Washington - 22h05min
The Tower
- Cat Dealers - 1h05min
12 de setembro
Palco Skyline
- Jota Quest – 15h50min
- Ceelo Green – 18h10min
- Jason Derulo – 20h30min
- Backstreet Boys – 23h15min
Palco The One
- Di Ferrero – 14h40min
- Duda Beat – 17 horas
- Pedro Sampaio – 19h20min
- Luísa Sonza – 21h55min
Palco Factory
- Kaê Guajajara - 13 horas
- Brô MC's - 14h45min
- Alee - 17h05min
- TZ da Coronel - 19h25min
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
- Duquesa - 18h15min
- Kayblack - 20h35min
Palco São Paulo Square
- SP Square Big Band - 14 horas
- SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares - 17h10min
- Leo Gandelman - 19h30min
- Snarky Puppy - 22h05min
The Tower
- Dubdogz - 1h05min
13 de setembro
Palco Skyline
- Natasha Bedingfield – 15h50min
- Ivete Sangalo – 18h10min
- Jessie J – 20h30min
- Mariah Carey – 23h45min
Palco The One
- Os Garotin (convida Melly) – 14h40min
- Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) – 17 horas
- Gloria Groove – 19h30min
- Lionel Richie – 21h55min
Palco Factory
- Stefanie - 13 horas
- Chefin - 14h45min
- MC Livinho - 17h05min
- Junior - 19h25min
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
- Péricles convida Dexter 18h15min
- Criolo - 20h35min
Palco São Paulo Square
- SP Square Big Band - 14 horas
- SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10min
- Vanessa Moreno - 19h30min
- Jacob Collier - 22h05min
The Tower
- Liu - 1h20min
14 de setembro
Palco Skyline
- Iza – 15h50min
- J Balvin – 18h30min
- Camila Cabello – 20h30min
- Katy Perry – 23h15min
Palco The One
- Jota.pê (convida João Gomes) – 14h40min
- Joelma (convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara) – 17 horas
- Dennis (convida Tília) – 19h20min
- Ludmilla – 21h55min
Palco Factory
- Felipe Cordeiro - 13 horas
- Lambateria Baile Show convida Lia Sophia - 14h45min
- Rachel Reis - 17h05min
- Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares - 19h25min
Palco Quebrada
- Batalha da Aldeia Superliga The Town - 14 horas
- Orquestra Sinfônica Heliópolis - 17h10min
- Belo (embaixador do Palco Quebrada) - 20h35min
Palco São Paulo Square
- SP Square Big Band - 14 horas
- SP Square Big Band com Amanda Maria - 17h10min
- João Bosco Quarteto - 19h30min
- Jacob Collier - 22h05min
The Tower
- Anna - 1h05min
The Town 2025
- Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025
- Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 447,50
- Mais informações: @thetownfestival