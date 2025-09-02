Sex Pistols cancela show no The Town; Bad Religion irá substituir

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bad Religion leva punk rock no The Town 2025 após cancelamento do show do Sex Pistols
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
A poucos dias da segunda edição do The Town, o festival de música anunciou nesta terça-feira, 2, uma alteração nas atrações principais deste domingo, 7 de setembro. A banda de punk rock Sex Pistols cancelou a apresentação no evento que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Lamentamos informar que Steve Jones quebrou o pulso. Como resultado, todas as apresentações na América do Norte e América do Sul foram adiadas e serão reagendadas quando Steve estiver totalmente recuperado”, explica o comunicado compartilhado pela banda nas redes sociais.

Um dos fundadores da banda britânica, Jones assume as funções de cantor e guitarrista dentro do grupo. Ainda na nota, o músico acrescenta, acalmando os fãs: “A boa notícia é que o cirurgião disse que irei voltar a tocar guitarra num futuro não muito distante”.

Bad Religion leva punk rock no The Town 2025 após cancelamento do show do Sex Pistols Crédito: Stuart McDonald/Divulgação
Sex Pistols cancela show no The Town 2025, festival de música brasileiro
Sex Pistols cancela show no The Town 2025, festival de música brasileiro Crédito: Danny Kotter @thezitterman/Divulgação

Bad Religion leva punk rock no The Town 2025

Celebrando o rock e suas vertentes, Sex Pistols se juntaria a Green Day, Bruce Dickinson e Capital Inicial nos shows principais do dia 7 de setembro. Com o cancelamento, a banda estadunidense Bad Religion fará a substituição no evento.

“O punk vai tomar conta do Skyline! No dia 7 de setembro, o lendário Bad Religion sobe ao palco no mesmo dia que o headliner Green Day para uma noite que promete entrar pra história”, anunciou o The Town em publicação no Instagram.

Veja os horários dos shows do The Town 2025:

6 de setembro

Palco Skyline

  • Filipe Ret – 15h50min
  • Burna Boy – 18h10min
  • Don Toliver – 20h30min
  • Travis Scott – 23h15min

Palco The One

  • Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40min
  • Mc Cabelinho – 17 horas
  • Matuê – 19h20min
  • Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55min

Palco Factory

  • Budah - 13 horas
  • Borges - 14h45min
  • Wiu - 17h05min
  • Teto - 19h25min

Palco Quebrada

  • Tasha e Tracie - 18h15min
  • MC Hariel - 20h35min

Palco São Paulo Square

  • São Paulo Square Big Band - 14 horas
  • São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10min
  • Joabe Reis - 19h30min
  • Stacey Ryan - 22h05min

The Tower

  • Victor Lou & GBR - 1h05min

7 de setembro

Palco Skyline

  • Capital Inicial – 15h50min
  • Bruce Dickinson – 18h10min
  • Bad Religion – 20h30min
  • Green Day – 23h15min

Palco The One

  • Supla & Inocentes – 14h40min
  • CPM 22 – 17 horas
  • Pitty – 19h20min
  • Iggy Pop – 21h55min

Palco The Factory

  • The Mönic convida Raidol - 13 horas
  • Ready to be Hated 14h45min
  • Karina Buhr - 17h05min
  • Tihuana - 19h25min

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
  • Punho de Mahin & MC Taya - 18h15min
  • Black Pantera - 20h35min

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14 horas
  • SP Square Big Band com Clariana 17h10min
  • Orquestra Mundana Refugi - 19h30min
  • Kamasi Washington - 22h05min

The Tower

  • Cat Dealers - 1h05min

12 de setembro

Palco Skyline

  • Jota Quest – 15h50min
  • Ceelo Green – 18h10min
  • Jason Derulo – 20h30min
  • Backstreet Boys – 23h15min

Palco The One

  • Di Ferrero – 14h40min
  • Duda Beat – 17 horas
  • Pedro Sampaio – 19h20min
  • Luísa Sonza – 21h55min

Palco Factory

  • Kaê Guajajara - 13 horas
  • Brô MC's - 14h45min
  • Alee - 17h05min
  • TZ da Coronel - 19h25min

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
  • Duquesa - 18h15min
  • Kayblack - 20h35min

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14 horas
  • SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares - 17h10min
  • Leo Gandelman - 19h30min
  • Snarky Puppy - 22h05min

The Tower

  • Dubdogz - 1h05min

13 de setembro

Palco Skyline

  • Natasha Bedingfield – 15h50min
  • Ivete Sangalo – 18h10min
  • Jessie J – 20h30min
  • Mariah Carey – 23h45min

Palco The One

  • Os Garotin (convida Melly) – 14h40min
  • Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) – 17 horas
  • Gloria Groove – 19h30min
  • Lionel Richie – 21h55min

Palco Factory

  • Stefanie - 13 horas
  • Chefin - 14h45min
  • MC Livinho - 17h05min
  • Junior - 19h25min

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55min
  • Péricles convida Dexter 18h15min
  • Criolo - 20h35min

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14 horas
  • SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10min
  • Vanessa Moreno - 19h30min
  • Jacob Collier - 22h05min

The Tower

  • Liu - 1h20min

14 de setembro

Palco Skyline

  • Iza – 15h50min
  • J Balvin – 18h30min
  • Camila Cabello – 20h30min
  • Katy Perry – 23h15min

Palco The One

  • Jota.pê (convida João Gomes) – 14h40min
  • Joelma (convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara) – 17 horas
  • Dennis (convida Tília) – 19h20min
  • Ludmilla – 21h55min

Palco Factory

  • Felipe Cordeiro - 13 horas
  • Lambateria Baile Show convida Lia Sophia - 14h45min
  • Rachel Reis - 17h05min
  • Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares - 19h25min

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia Superliga The Town - 14 horas
  • Orquestra Sinfônica Heliópolis - 17h10min
  • Belo (embaixador do Palco Quebrada) - 20h35min

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14 horas
  • SP Square Big Band com Amanda Maria - 17h10min
  • João Bosco Quarteto - 19h30min
  • Jacob Collier - 22h05min

The Tower

  • Anna - 1h05min

The Town 2025

  • Quando: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025
  • Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)
  • Quanto: a partir de R$ 447,50
  • Mais informações: @thetownfestival

