Nova animação da Netflix tem músicas de Green Day e Evanescence

Estreou nesta quinta-feira, 3, a nova série de animação da Netflix : “Devil May Cry” . Baseada na franquia japonesa de videogame de mesmo nome, a produção audiovisual acompanha um caçador de demônios que deverá impedir que o vilão abra os portões do inferno.

“Devil May Cry” foi criado por Adi Shankar, de “Castlevania”, e produzido pelo Studio Mir, responsável pela animação “Avatar: A Lenda de Korra”. Com oito episódios, o anime conta com uma trilha sonora especial para os fãs do rock e metal dos anos 2000.

Green Day, Limp Bizkit e Rage Against the Machine são algumas das bandas que vão lançar músicas para a série da Netflix. “Afterlife”, do Evanescence, já pode ser ouvido nas plataformas de streaming musical.

Na terça-feira, 1º, a Netflix divulgou a lista com as músicas da série e os artistas convidados para a trilha sonora. Até o momento, não há previsão para que as outras músicas sejam lançadas nas plataformas.