The Town

The Town é um festival de música, idealizado pelo mesmo empresário criador do Rock in Rio, Roberto Medina. Reconhecido como um dos maiores festivais de música do Brasil, o The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mesmo local que sedia espaço para festivais como o Primavera Sounds e o Lollapalooza. Na última edição, em 2023, o festival recebeu artistas de grande reconhecimento internacional como Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5 e Post Malone.