Show do Green Day no Rio de Janeiro é cancelado faltando um mês

Com show no Rio de Janeiro cancelado, a banda Green Day segue com apresentações em São Paulo e Curitiba / Crédito: Pamela Littky/Warner Music/Divulgação

O show da banda Green Day marcado para acontecer no Rio de Janeiro no dia 9 de setembro, foi cancelado. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 21, nas redes sociais do grupo estadunidense, declarando estarem “sentindo muito” pelos fãs. A apresentação na capital carioca seria realizada no Estádio Nilton Santos, mas precisou ser cancelada devido à partida de futebol entre Botafogo e Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Autor de "Kátia Flávia, a godiva do Irajá", Fausto Fawcett faz show gratuito com o duo Montage na Estação das Artes “Conforme sorteio realizado no dia 12 de agosto, informamos que por impossibilidade de produção e desmontagens das estruturas do palco por tempo hábil, o show do Green Day, marcado para terça-feira, 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, está cancelado”, explica a Move Concerts, empresa responsável pela produção do evento no Brasil. Green Day cancela show no Rio de Janeiro e mantém apresentações em Curitiba e São Paulo No comunicado divulgado nas redes sociais, a produtora detalha que, junto ao Botafogo, time responsável pelo Estádio Nilton Santos, realizaram uma reunião para “discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos”, argumentando a inviabilidade de desmontar as estruturas do show do Green Day em tempo hábil do início da partida de futebol. A apresentação da banda estava marcada para o dia 9 de setembro, uma terça-feira, já o jogo de futebol irá acontecer no dia 12, uma sexta-feira. O anúncio do cancelamento foi divulgado a menos de um mês da realização do evento.

Leia também | Saiba onde assistir aos filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026 “Sentimos muito, Rio! Esperamos vê-lo novamente em breve”, escreveu a banda em seu perfil do Instagram, compartilhando a nota de cancelamento do evento do Rio de Janeiro. Os fãs que adquiriram os ingressos para o show podem verificar as instruções para o reembolso do valor pago no site da Livepass.