The Town 2025 divulga horários e anuncia festa pós-shows; confira

A banda estadunidense de rock Green Day será uma das principais atrações do The Town 2025 / Crédito: Reprodução/Twitter

A contagem regressiva para a segunda edição do The Town já começou. Faltando 50 dias para o festival, os organizadores divulgaram nesta sexta-feira, 18, os horários das apresentações para os cinco dias de evento, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com portões abrindo diariamente ao meio-dia, o público poderá curtir uma maratona musical que segue até as 2 horas da manhã. Os headliners do palco Skyline — Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys e Katy Perry — sobem ao palco às 23h15min. Já Mariah Carey encerra a noite do festival em grande estilo, com show marcado para às 23h45min.



Leia Também| Lionel Richie vem ao Brasil para show no The Town 2025 Estreia do The Tower Experience

Neste ano, uma novidade promete estender ainda mais a experiência dos fãs: o The Tower Experience, uma festa pós-show com artistas que representam a diversidade musical brasileira. O novo espaço reforça o compromisso do festival com a pluralidade de ritmos e a valorização da música nacional. Ao todo, o The Town 2025 contará com seis palcos: Skyline, The One, Factory, São Paulo Square, Palco Quebrada e The Tower. Entre os estilos que vão embalar o público estão funk, pagode, música eletrônica, trap, pop, R&B. Nomes internacionais como Lauryn Hill, Don Toliver, Jessie J, Lionel Richie, Camila Cabello e J Balvin já estão confirmados, além de destaques da música brasileira como Ivete Sangalo, Ludmilla, Gloria Groove e MC Cabelinho.

Os horários completos dos shows estão disponíveis no aplicativo oficial do The Town. Os ingressos continuam à venda exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil. As entradas custam R$ 975 (inteira) e R$ 487 (meia), sem cobrança de taxa de conveniência. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos por dia, com limite de 20 unidades no total.

Veja os horários dos shows do The Town 2025

6 de setembro

Palco Skyline

Filipe Ret – 15h50min



Burna Boy – 18h10min



Don Toliver – 20h30min



Travis Scott – 23h15min

Palco The One



Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40min



Mc Cabelinho – 17 horas



Matuê – 19h20min



Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55min

Palco Factory

Budah - 13 horas



Borges - 14h45min



Wiu - 17h05min



Teto - 19h25min

Palco Quebrada

Tasha e Tracie - 18h15min



MC Hariel - 20h35min

Palco São Paulo Square



São Paulo Square Big Band - 14 horas



São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10min



Joabe Reis - 19h30min



Stacey Ryan - 22h05min

The Tower

Victor Lou & GBR - 1h05min 7 de setembro

Palco Skyline

Capital Inicial – 15h50min



Bruce Dickinson – 18h10min



Sex Pistols – 20h30min



Green Day – 23h15min

Palco The One