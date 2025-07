Pause: Lino Villaventura é o entrevistado nesta sexta-feira, 11

Tema de exposição no Museu da Fotografia, Lino Villaventura fala sobre carreira, cenário da moda no Ceará, futuro, entre outros assuntos à mesa

Nesta sexta-feira, 11, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe um dos estilistas mais aclamados do Brasil, paraense radicado há décadas no Ceará, Lino Villaventura, que terá parte de sua trajetória, de quase 50 anos de moda, retratadas na exposição Lino Villaventura no Museu da Fotografia de Fortaleza.

Sobre a mostra, no equipamento cultural da Varjota, é composta por 12 fotos emblemáticas, de variadas autorias, e 23 looks do acervo do estilista, que passeiam por muitos dos momentos marcantes da carreira que começou na década de 70, quando o então arquiteto e engenheiro bordou um colete, junto com sua irmã, para presentear, e daí se abriu uma das histórias mais importantes da moda brasileira.

Em cartaz de 16 de julho a 19 de outubro, aberta ao público e com acesso gratuito.