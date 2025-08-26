‘Guerreiras do K-pop’ se torna o filme mais visto da Netflix

‘Guerreiras do K-pop’ se torna o filme mais visto da NetflixDirigida por Maggie Kang, a animação "Guerreiras do K-pop" conquistou outro 1º lugar na Netflix, ultrapassando o filme "Alerta Vermelho" e somando mais de 236 milhões de visualizações em apenas dois meses
A animação “Guerreiras do K-pop” alcançou um novo feito nesta terça-feira, 26, se tornando o filme mais assistido da história da Netflix.
Lançado há apenas dois meses e dirigido pela cineasta Maggie Kang, o longa ultrapassou “Alerta Vermelho” protagonizado por Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, e somou mais de 236 milhões de reproduções na plataforma, conquistando mais um 1º lugar no ranking global.
A animação, dirigida em parceria com Chris Appelhans, nasceu de uma ideia da própria Kang e foi desenvolvida a partir do roteiro assinado por ela, Appelhans, Danya Jimenez e Hannah McMechan.
A trama mistura fantasia, ação e música, tendo como protagonistas jovens estrelas do K-pop que precisam enfrentar forças demoníacas em meio à fama e aos palcos.
O elenco de vozes principais conta com Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong e Ji-young Yoo.
A trilha sonora, elemento central da produção, reúne nomes de peso da música pop internacional: Ejae, Jenna Andrews, Danny Chung, Ido, Vince, Kush, Daniel Rojas, Stephen Kirk, Lindgren e Mark Sonnenblick.
O álbum com as canções originais chegou ao topo das paradas logo após o lançamento.