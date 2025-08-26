Ícone do boxe, Maguila é tema de documentário da Globoplay

Campeão mundial do boxe, Maguila ganha documentário que será lançado este ano na Globoplay

Principal nome do esporte no Brasil, o lutador morreu em outubro de 2024, aos 66 anos de idade , em decorrência de uma encefalopatia traumática crônica.

Referência no boxe mundial , José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila , vai ganhar um documentário produzido pela Globoplay.

A novidade audiovisual foi divulgada pelo O Globo, detalhando que a produção documental – que ainda não foi revelada se será um filme ou série – será lançada no fim deste ano.

Relembre | Maguila: veja quantos e quais títulos conquistou o ex-boxeador

Saiba quem foi Maguila

Nascido em Aracaju, capital de Sergipe, em 12 de junho de 1958, Maguila iniciou seu interesse no esporte ainda na juventude, tendo como referências o norte-americano Muhammad Ali (1942-2016) e o brasileiro Éder Jofre (1936-2022).

Em uma carreira de 17 anos como pugilista de sucesso, o lutador de peso-pesado teve 85 lutas oficiais, vencendo 77 vezes, sendo 61 destas por nocaute. Até o momento, não há mais detalhes sobre a produção documental sobre a vida de Maguila.