Ícone do boxe, Maguila é tema de documentário da Globoplay

Campeão mundial do boxe, Maguila ganha documentário que será lançado este ano na Globoplay
Autor Lillian Santos
Lillian Santos
Referência no boxe mundial, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, vai ganhar um documentário produzido pela Globoplay.

Principal nome do esporte no Brasil, o lutador morreu em outubro de 2024, aos 66 anos de idade, em decorrência de uma encefalopatia traumática crônica.

A novidade audiovisual foi divulgada pelo O Globo, detalhando que a produção documental – que ainda não foi revelada se será um filme ou série – será lançada no fim deste ano.

Saiba quem foi Maguila

Nascido em Aracaju, capital de Sergipe, em 12 de junho de 1958, Maguila iniciou seu interesse no esporte ainda na juventude, tendo como referências o norte-americano Muhammad Ali (1942-2016) e o brasileiro Éder Jofre (1936-2022).

Em uma carreira de 17 anos como pugilista de sucesso, o lutador de peso-pesado teve 85 lutas oficiais, vencendo 77 vezes, sendo 61 destas por nocaute. Até o momento, não há mais detalhes sobre a produção documental sobre a vida de Maguila.

