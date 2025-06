Grupo de K-pop Blackpink divulga trailer da nova turnê

Grupo feminino de K-pop Blackpink realizou o lançamento do trailer da nova turnê, a ‘Deadline’. Uma música nova do quarteto será divulgada no sábado, 5 de julho

Blackpink é um dos assuntos mais comentados da rede social X (antigo Twitter). O motivo é o frenesi causado pela divulgação do trailer da nova turnê mundial do grupo feminino de K-pop, a “ Deadline ”.

A informação foi confirmada na última segunda-feira, 23, pela YG Entertainment. Em nota, um representante da empresa divulgou que a nova música do grupo deve ser lançada no sábado, 5 de julho, data de estreia da turnê “Deadline”.

Lançamentos do grupo Blackpink

O lançamento mais recente do Blackpink foi o single "The Girls", de agosto de 2023. O último álbum do grupo até o momento, chamado "Born Pink", teve lançamento em setembro do ano anterior. O quarteto havia sido visto junto pela última vez em 2024, na ocasião do aniversário de oito anos do seu álbum de estreia.

As integrantes do coletivo - Lisa, Rosé, Jennie e Jisoo - já haviam dado indícios de uma possível reunião. Nas redes sociais, circularam vídeos dos bastidores de gravações de um possível novo videoclipe, motivando a especulação do público que acompanha o quarteto.

A nova turnê do grupo tem como ponto de partida a cidade de Goyang, na Coreia do Sul, e já tem datas marcadas para cidades como Los Angeles, Nova York e Paris. Até o momento, a América do Sul não foi incluída na agenda.