Joyce Alane faz show gratuito em shopping de Fortaleza; confira

Joyce Alane faz show gratuito em shopping de Fortaleza; confiraA cantora Joyce Alane participa de apresentação gratuita. O evento conta com reserva prévia dos acentos feitas através de cadastro no aplicativo do shopping
A cantora Joyce Alane realiza performance intimista em Fortaleza no dia 7 de setembro. O evento, intitulado RioMar Sessions, é gratuito e acontece no Teatro Riomar.
O acesso ao show requer cadastro prévio no aplicativo do shopping. Devido às vagas limitadas, os clientes que não chegarem até às 19 horas terão seus lugares liberados e distribuídos por ordem de chegada.
Com a discografia iniciada em 2023, a artista tem três álbuns autorais: "Casa Coração" (2025), "Tudo é minha culpa" (2024) e "Joyce Alane Ao Vivo na Macaco Gordo" (2023).
Em agosto a artista esteve em Fortaleza no Festival Palco Brasil, que aconteceu na Caixa cultural Fortaleza. Além de Alane, o evento recebeu shows de Geraldo Azevedo, Jota.Pê e Adriana Calcanhotto.
Sobre Joyce Alane
A pernambucana começou cedo sua história com a música, tendo aulas de canto e estudando no Conservatório de Música do Recife. Mas o sucesso surgiu com o seu trabalho por meio da internet, durante a pandemia.
Ela começou publicando vídeos cantando na internet. Em seguida criou um quadro em seu perfil do Instagram em que os seguidores mandavam palavras e ela escrevia músicas de acordo com o tema.
Como fruto dessa iniciativa, surgiu a música “Idiota Raiz (Deixa ir)”, que ganhou colaboração com João Gomes, e a faixa “Apartamento 204”.
A cantora também foi indicada ao Prêmio Multishow 2023, onde representou o Nordeste na categoria Brasil.
Após os lançamentos dos três álbuns, em 2025 a cantora estava com a mini turnê “Dez Dias Tour” que atravessou quatro regiões do Brasil com shows em 14 cidades.
Joyce Alane em RioMar Sessions
- Quando: 7 de setembro às 19 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Gratuito; reserva de assento prévia pelo aplicativo RioMar Fortaleza
- Mais informações: @riomarfortaleza