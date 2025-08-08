Marcada: qual a história da série no Top 5 da Netflix

"Marcada", mais uma série de assalto da Netflix, está entre os títulos mais assistidos da plataforma / Crédito: Reprodução/ Netflix

Da África do Sul, "Marcada" figura entre os títulos do Top 5 da Netflix. No Brasil, a série de ação teve estreia na quinta-feira, 31 de julho, e aborda dilemas morais e críticas sociais. Com seis episódios, a produção desenvolve um drama de assalto a partir da história de uma "pessoa comum" que entra na criminalidade.


