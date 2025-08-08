Marcada: qual a história da série no Top 5 da Netflix

Marcada: qual a história da série no Top 5 da NetflixNo Top 5 da Netflix, 'Marcada' é o novo drama de assalto da plataforma; descubra qual a história da série
Da África do Sul, "Marcada" figura entre os títulos do Top 5 da Netflix. No Brasil, a série de ação teve estreia na quinta-feira, 31 de julho, e aborda dilemas morais e críticas sociais. Com seis episódios, a produção desenvolve um drama de assalto a partir da história de uma "pessoa comum" que entra na criminalidade.
Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Conheça a trama
Babalwa Godongwana, interpretada por Lerato Mvelase, é uma mulher religiosa que ganha a vida como motorista de um carro-forte e tem uma filha adolescente diagnosticada com câncer. Em decorrência da doença, Palesa (Ama Qamata) sofre uma convulsão grave e precisa de uma cirurgia de R$ 370 mil.
Para salvar a vida da filha, Babalwa se vê sem alternativas. Em uma tentativa desesperada, a ex-policial recorre ao seu último recurso: o grande gangster Baba G (Jerry Mofokeng), que já havia tentado recrutá-la como informante da empresa de carro-forte onde trabalha.
Leia mais
Juntos, eles planejam um assalto à companhia. O plano começa a se complicar quando surgem dois assaltantes novatos no crime, Zweli e Razor, e uma policial, Kat, determinada a perseguir sua rixa pessoal com Baba G.
Enquanto a trama se desenrola, as motivações de Babalwa são colocadas em cheque. Ela se torna uma criminosa por desespero de ajudar a filha ou é movida pela vontade de se vingar do sistema? E como fica a sua fé diante do desespero? São esses os questionamentos que compõem o pano de fundo da narrativa.
"Marcada" se passa em Joanesburgo, abordando as desigualdades sociais da maior cidade da África do Sul. Criada por Steven Pillemer, Sydney Dire, Akin Omotoso, a narrativa se assemelha à de séries como a americana "Good Girls", também disponível na Netflix.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente