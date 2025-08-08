Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcada: qual a história da série no Top 5 da Netflix

Marcada: qual a história da série no Top 5 da Netflix

No Top 5 da Netflix, 'Marcada' é o novo drama de assalto da plataforma; descubra qual a história da série
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Da África do Sul, "Marcada" figura entre os títulos do Top 5 da Netflix. No Brasil, a série de ação teve estreia na quinta-feira, 31 de julho, e aborda dilemas morais e críticas sociais. Com seis episódios, a produção desenvolve um drama de assalto a partir da história de uma "pessoa comum" que entra na criminalidade.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Conheça a trama

Babalwa Godongwana, interpretada por Lerato Mvelase, é uma mulher religiosa que ganha a vida como motorista de um carro-forte e tem uma filha adolescente diagnosticada com câncer. Em decorrência da doença, Palesa (Ama Qamata) sofre uma convulsão grave e precisa de uma cirurgia de R$ 370 mil.

Para salvar a vida da filha, Babalwa se vê sem alternativas. Em uma tentativa desesperada, a ex-policial recorre ao seu último recurso: o grande gangster Baba G (Jerry Mofokeng), que já havia tentado recrutá-la como informante da empresa de carro-forte onde trabalha.

Leia mais

Juntos, eles planejam um assalto à companhia. O plano começa a se complicar quando surgem dois assaltantes novatos no crime, Zweli e Razor, e uma policial, Kat, determinada a perseguir sua rixa pessoal com Baba G.

Enquanto a trama se desenrola, as motivações de Babalwa são colocadas em cheque. Ela se torna uma criminosa por desespero de ajudar a filha ou é movida pela vontade de se vingar do sistema? E como fica a sua fé diante do desespero? São esses os questionamentos que compõem o pano de fundo da narrativa.

"Marcada" se passa em Joanesburgo, abordando as desigualdades sociais da maior cidade da África do Sul. Criada por Steven Pillemer, Sydney Dire, Akin Omotoso, a narrativa se assemelha à de séries como a americana "Good Girls", também disponível na Netflix.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Netflix

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar