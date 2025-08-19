Frankenstein na Netflix: relembre adaptações do monstro na cultura pop

Frankenstein na Netflix: relembre adaptações do monstro na cultura popCom direção de Guillermo Del Toro, a nova produção do streaming também revela pôsteres oficiais
A nova adaptação de “Frankenstein”, de Mary Shelley, desenvolvida pela Netflix ganhou datas de estreia e pôsteres oficiais.
Dirigido por Guillermo Del Toro, clássico do terror chega aos cinemas selecionados em 23 de outubro, entrando no catálogo do streaming a partir de 7 de novembro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Além do premiado diretor, o longa-metragem traz grandes nomes no elenco como Oscar Isaac - no papel de Victor Frankenstein, Jacob Elordi e Mia Goth.
Frankenstein: Pioneiro na ficção científica
Considerado um clássico da literatura de terror e uma das primeiras obras de ficção científica, “Frankenstein” surgiu a partir de um desafio entre os escritores Mary Shelley, Lord Byron e John Polidori, em 1816. Eles queria ver quem escreveria a mais terrível história de terror.
Mary Wollstonecraft Shelley, inglesa nascida em 1797, filha do filósofo William Godwin e da escritora feminista Mary Wollstonecraft, pensou em um cientista que cria a a vida, mas se espanta com o resultado. Shelley, que era dramaturga, biógrafa, ensaísta e escritora, também escreveu "Mathilda" (1820), que aborda incesto e suicídio, "O último homem" (1826), romance apocalíptico sobre um mundo devastado pela praga, e "Lodore" (1835), romance familiar com protagonistas mulheres, entre outras obras.
Leia também | Gramado: Verónica Valenttino emociona em série áspera da HBO
Confira o trailer da nova adaptação de "Frankenstein"
Relembre outras adaptações do personagem “Frankenstein”
Os Monstros (1964 - 1966)
A trama acompanha a rotina da família Monstro, que vive o dia a dia comum da classe média trabalhadora, apesar de habitarem em uma mansão vitoriana. Formada por Herman, o monstro de Frankenstein, a esposa Lily, uma vampira, o filho Eddie, um lobisomem, e vovô, inspirado no Conde Drácula, além da sobrinha humana Marilyn, a família fez bastante sucesso nas TVs americanas e no Brasil.
Vivendo situações cômicas que seriam comuns, não fosse a aparência incomum deles, o grupo exótico conseguia se integrar na comunidade, ainda que assustassem os pretendentes de Marilyn.
Blackenstein (1973)
O soldado afro-estadunidense Eddie Turner perde os membros superiores e inferiores ao pisar em uma mina durante a guerra do Vietnam. Sua noiva e cientista doutora em física Winifred Walker decide ajudá-lo através de um experimento que promete gerar seus membros novamente.
Porém, seu assistente no procedimento, doutor Stein, fica com ciúmes e troca as soluções de DNA, transformando Eddie no Blackenstein.
Rocky Horror The Picture Show (1975)
Em uma noite chuvosa e escura, os noivos Brad e Jannet decidem pedir abrigo em uma mansão esquisita no meio da floresta. Lá, encontram Dr. Frank N-Furter, uma cientista ansiosa para testar sua mais nova criação: Rocky, um homem perfeito e sexualmente incansável.
Edward Mãos de Tesoura (1991)
Criado por um cientista, Edward é um homem com mãos de tesoura que vive em um castelo isolado. Quando estava prestes a ganhar mãos humanas, o seu criador morreu. Edward é então adotado por uma família humana, sofrendo dificuldade em se integrar a sociedade por causa de sua peculiaridade.
O Estranho Mundo de Jack (1993)
Após descobrir a existência da Cidade do Natal, o esqueleto Jack fica obcecado com o feriado e decide trazê-lo para sua cidade de origem, dedicada ao Halloween, sequestrando o Papai Noel. Sally, uma boneca de trapos feita por cientista e que é apaixonada por Jack, tenta salvar o Papai Noel.
Frankenstein, de Mary Shelley (1994)
O brilhante cientista doutor Victor Frankenstein decide criar um monstro feito de diferentes partes humanas, porém não fica satisfeito com o resultado. Indignada, a criatura foge com sede de vingança.
Monster High (2022)
A adolescente Frankie Stein acabou de nascer aos 15 anos e está pronta para viver as dores e delícias do ensino médio ao lado de seus amigos monstros Clawndeen (filha do lobisomem), Cleo De Nile (filha da múmia), Draculaura (filha do Drácula) e Lagoona Blue (filha do Monstro da Lagoa Negra).
Frankenweenie (2012)
O passatempo favorito de Victor é fazer filmes caseiros de terror em casa. A maioria de suas obras é estrelada por seu cachorro Sparky. Porém, o cão morre atropelado, deixando o garoto triste. Inspirado em uma aula de ciências onde o professor mostra que é possível estimular espasmos musculares com a eletricidade, o rapaz decide reviver o cachorro.
The Angry Black Girl and Her Monster (2023)
Após perder o irmão para a violência, Vicaria Hayes decide ressuscitar o rapaz. O que ela não esperava é que ele voltaria com sede de vingança contra o sistema racista.
M de Monstra (2023)
Graphic Novel escrita por Talia Dutton, acompanha a doutora Frances que traz sua irmã mais nova Maura de volta à vida. No entanto, algo dá errado e quem surge é uma criatura que se chama M, sem memórias de Maura e que só quer seguir seu caminho.