Frankenstein na Netflix: relembre adaptações do monstro na cultura pop

Oscar Isaac (à direita) em cena de 'Frankenstein', novo filme da Netflix / Crédito: Netflix/ Divulgação

A nova adaptação de “Frankenstein”, de Mary Shelley, desenvolvida pela Netflix ganhou datas de estreia e pôsteres oficiais. Dirigido por Guillermo Del Toro, clássico do terror chega aos cinemas selecionados em 23 de outubro, entrando no catálogo do streaming a partir de 7 de novembro.

Além do premiado diretor, o longa-metragem traz grandes nomes no elenco como Oscar Isaac - no papel de Victor Frankenstein, Jacob Elordi e Mia Goth. Frankenstein: Pioneiro na ficção científica Considerado um clássico da literatura de terror e uma das primeiras obras de ficção científica, "Frankenstein" surgiu a partir de um desafio entre os escritores Mary Shelley, Lord Byron e John Polidori, em 1816. Eles queria ver quem escreveria a mais terrível história de terror. Oscar Isaac em cena de 'Frankenstein', novo filme da Netflix Crédito: Netflix/ Divulgação Mary Wollstonecraft Shelley, inglesa nascida em 1797, filha do filósofo William Godwin e da escritora feminista Mary Wollstonecraft, pensou em um cientista que cria a a vida, mas se espanta com o resultado. Shelley, que era dramaturga, biógrafa, ensaísta e escritora, também escreveu "Mathilda" (1820), que aborda incesto e suicídio, "O último homem" (1826), romance apocalíptico sobre um mundo devastado pela praga, e "Lodore" (1835), romance familiar com protagonistas mulheres, entre outras obras.

Confira o trailer da nova adaptação de "Frankenstein" Relembre outras adaptações do personagem "Frankenstein" Os Monstros (1964 - 1966) A trama acompanha a rotina da família Monstro, que vive o dia a dia comum da classe média trabalhadora, apesar de habitarem em uma mansão vitoriana. Formada por Herman, o monstro de Frankenstein, a esposa Lily, uma vampira, o filho Eddie, um lobisomem, e vovô, inspirado no Conde Drácula, além da sobrinha humana Marilyn, a família fez bastante sucesso nas TVs americanas e no Brasil.

Vivendo situações cômicas que seriam comuns, não fosse a aparência incomum deles, o grupo exótico conseguia se integrar na comunidade, ainda que assustassem os pretendentes de Marilyn. Blackenstein (1973)

O soldado afro-estadunidense Eddie Turner perde os membros superiores e inferiores ao pisar em uma mina durante a guerra do Vietnam. Sua noiva e cientista doutora em física Winifred Walker decide ajudá-lo através de um experimento que promete gerar seus membros novamente.

Porém, seu assistente no procedimento, doutor Stein, fica com ciúmes e troca as soluções de DNA, transformando Eddie no Blackenstein. Rocky Horror The Picture Show (1975) Em uma noite chuvosa e escura, os noivos Brad e Jannet decidem pedir abrigo em uma mansão esquisita no meio da floresta. Lá, encontram Dr. Frank N-Furter, uma cientista ansiosa para testar sua mais nova criação: Rocky, um homem perfeito e sexualmente incansável.