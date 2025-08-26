FDR participa de Feira Literária em Limoeiro do Norte

FDR participa de Feira Literária em Limoeiro do NorteFundação Demócrito Rocha participa de Feira Literária em Limoeiro do Norte. Foram expostos, no evento, 50 títulos, em um total de 465 livros
A Fundação Demócrito Rocha, por meio das Edições Demócrito Rocha, participou da Feira Literária no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza. O objetivo do evento foi fomentar o acesso ao livro, leitura e à literatura, estimular a formação de leitores e valorizar a cultura como vetor de desenvolvimento sustentável.
A Demócrito Rocha expôs 465 livros, totalizando 50 títulos, entre biografias, infantis e literatura cearense.
Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza
A feira, que ocorreu de 21 a 23 de agosto, foi realizada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). Durante todo o evento, o público pôde participar de atividades artísticas, debates com escritores, oficinas formativas e lançamentos de livros. Além disso, houve espaços para editoras, livrarias, coletivos culturais e autores independentes.
Para Fabrícia Góes, coordenadora de projetos e relacionamento da Fundação Demócrito Rocha, o destaque do evento foi a grande participação de alunos das escolas locais. "É muito bom vermos tantos jovens procurando e folheando livros de papel. Isso é muito importante em tempos digitais", celebra Fabrícia.
Feira Literária em Limoeiro do Norte.
Ainda conforme Fabrícia, feiras literárias como esta são importantes para difundir a literatura cearense. "A Fundação Demócrito Rocha acredita muito na importância de feiras fora da Capital que levem a literatura, autores e editoras cearenses para essas regiões tão importantes de nosso Estado. Tivemos muitas visitas ao estande da FDR de moradores de Limoeiro do Norte e cidades vizinhas, como Russas, Morada Nova e Quixeré. Foram alunos e professores da rede municipal, professores e alunos universitários", comemorou.
Leia no O POVO | Hobbies manuais: onde aprender cerâmica em Fortaleza? Veja cursos
Durante o evento, a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, visitou o estande da Fundação Demócrito Rocha e levou para casa a coleção "Nova Terra Bárbara", que traz o perfil de dez personalidades, cearenses ou não, que deixaram seu maior legado de vida no Estado. Entre os biografados da coleção, estão Adísia Sá, Henriqueta Galeno, Juvenal Galeno, dentre outros.
Com apoio institucional da Biblioteca Pública do Estado do Ceará (Bece), do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará (SEBP/CE e das prefeituras de Limoeiro do Norte e Acaraú, as Feiras Literárias são uma realização do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, e pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A produção do evento é do Instituto Assum Preto.