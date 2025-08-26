FDR participa de Feira Literária em Limoeiro do Norte

Fundação Demócrito Rocha participa de Feira Literária em Limoeiro do Norte / Crédito: Divulgação/Maria Haydêe

A Fundação Demócrito Rocha, por meio das Edições Demócrito Rocha, participou da Feira Literária no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 km de Fortaleza. O objetivo do evento foi fomentar o acesso ao livro, leitura e à literatura, estimular a formação de leitores e valorizar a cultura como vetor de desenvolvimento sustentável. A Demócrito Rocha expôs 465 livros, totalizando 50 títulos, entre biografias, infantis e literatura cearense.

A feira, que ocorreu de 21 a 23 de agosto, foi realizada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). Durante todo o evento, o público pôde participar de atividades artísticas, debates com escritores, oficinas formativas e lançamentos de livros. Além disso, houve espaços para editoras, livrarias, coletivos culturais e autores independentes. Para Fabrícia Góes, coordenadora de projetos e relacionamento da Fundação Demócrito Rocha, o destaque do evento foi a grande participação de alunos das escolas locais. "É muito bom vermos tantos jovens procurando e folheando livros de papel. Isso é muito importante em tempos digitais", celebra Fabrícia. Feira Literária em Limoeiro do Norte. Ainda conforme Fabrícia, feiras literárias como esta são importantes para difundir a literatura cearense. "A Fundação Demócrito Rocha acredita muito na importância de feiras fora da Capital que levem a literatura, autores e editoras cearenses para essas regiões tão importantes de nosso Estado. Tivemos muitas visitas ao estande da FDR de moradores de Limoeiro do Norte e cidades vizinhas, como Russas, Morada Nova e Quixeré. Foram alunos e professores da rede municipal, professores e alunos universitários", comemorou.