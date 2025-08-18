‘Gen V’: veja datas dos episódios de série derivada de ‘The Boys’Episódios da série "Gen V", do Prime Video, serão lançados semanalmente a partir de setembro
"Gen V", série derivada de "The Boys", tem segunda temporada prevista para setembro. O Prime Video revelou neste domingo, 17, as datas dos episódios semanais da produção.
A estreia acontecerá no dia 17 de setembro com três episódios. A publicação, feita nas redes sociais da plataforma, destaca que, a partir do dia 24, o Prime Video irá liberar novos capítulos às quartas-feiras até o dia 22 de outubro.
'Gen V': conheça série derivada de 'The Boys'
Lançada em 2023, a série é ambientada no universo de "The Boys" e mostra uma universidade dos "Supes" - raça artificial de humanos mutantes que possuem poderes extraordinários.
Eles procuram uma chance de se juntar aos heróis de elite da Vought. A produção é estrelada por Jaz Sinclair, Lizzie Broadway, London Thor e Derek Luh.
"Gen V" ainda contou com a participação do ator brasileiro Marco Pigossi, que deu vida ao Dr. Edison Cardosa na primeira temporada do show. Ele não está confirmado para retornar na segunda.
Os novos capitulos de "Gen V" vão contar com a participação de Erin (Moriarty Luz-Estrela), Chace Crawford (Profundo) e Nathan Mitchell (Black Noir), parte do elenco de "The Boys".
As participações especiais foram reveladas durante a San Diego Comic-Con 2025.
Em entrevista a TV Insider, o showrunner Michele Fazekas afirma que a segunda temporada vai passar por um salto temporal.
A expectativa é que a produção explore os conflitos internos dos protagonistas e as tensões entre humanos e Supes.
Dessa maneira, a nova fase promete abordar as consequências diretas dos acontecimentos em Godolkin. O enredo também deve explorar a influência do novo diretor, Cipher, e as mudanças institucionais que talvez transformem a universidade em um campo de treinamento.
Confira as datas de lançamento da série:
- Episódio 1 ao 3: 17 de setembro
- Episódio 4: 24 de setembro
- Episódio 5: 1º de outubro
- Episódio 6: 8 de outubro
- Episódio 7: 15 de outubro
- Episódio 8: 22 de outubro