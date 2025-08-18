‘Gen V’: veja datas dos episódios de série derivada de ‘The Boys’

Série "Gen V", derivado de "The Boys", ganha estreia da segunda temporada para dia 17 de setembro / Crédito: Prime Video/divulgação

"Gen V", série derivada de "The Boys", tem segunda temporada prevista para setembro. O Prime Video revelou neste domingo, 17, as datas dos episódios semanais da produção. A estreia acontecerá no dia 17 de setembro com três episódios. A publicação, feita nas redes sociais da plataforma, destaca que, a partir do dia 24, o Prime Video irá liberar novos capítulos às quartas-feiras até o dia 22 de outubro.

Os novos capitulos de "Gen V" vão contar com a participação de Erin (Moriarty Luz-Estrela), Chace Crawford (Profundo) e Nathan Mitchell (Black Noir), parte do elenco de "The Boys". As participações especiais foram reveladas durante a San Diego Comic-Con 2025. Em entrevista a TV Insider, o showrunner Michele Fazekas afirma que a segunda temporada vai passar por um salto temporal.