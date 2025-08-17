Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luis Fernando Verissimo, 88 anos, é internado em UTI de Porto Alegre

Autor de mais de 80 livros, Verissimo sofreu um AVC em 2021, tem diagnóstico de Parkinson e já passou por cirurgia contra câncer ósseo
O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, 88, está internado em unidade de terapia intensiva em um hospital de Porto Alegre. O estado de saúde é considerado grave.

Nos últimos anos, o autor enfrentou diferentes complicações médicas. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia para tratar um câncer ósseo na mandíbula. No ano seguinte, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que comprometeu sua fala e reduziu sua capacidade de comunicação. Posteriormente, recebeu o diagnóstico de Parkinson e apresentou problemas cardíacos.

Mesmo diante das limitações, manteve atividades ligadas a duas de suas grandes paixões: a música e o futebol. Torcedor do Internacional, acompanhava os jogos do clube e seguia próximo ao jazz, gênero que praticou como saxofonista e que continuava a ouvir pela internet. Atualmente, expressa-se por meio de gestos e olhares, além de pequenas frases soltas, muitas vezes em inglês.

Filho de Érico Verissimo, autor de clássicos da literatura brasileira, Luis Fernando construiu uma trajetória frutífera e se tornou um dos escritores mais populares do País. Publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos e coletâneas de crônicas, com obras traduzidas em diferentes idiomas. Suas crônicas são publicadas em jornais de grande circulação, como O Globo e O Estado de S. Paulo, alcançando leitores de várias gerações.

Entre os personagens que criou, destacam-se o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, ícones da literatura de humor e da crítica social brasileira. Sua produção, iniciada nos anos 1960, consolidou-o como um dos cronistas mais reconhecidos da literatura contemporânea.

Verissimo vive em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na mesma residência que pertenceu a seus pais, ao lado da esposa, Lúcia, e do filho Pedro.

