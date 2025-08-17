Luis Fernando Verissimo, 88 anos, é internado em UTI de Porto Alegre

Luis Fernando Verissimo, autor de mais de 80 livros, está internado em unidade de terapia intensiva em Porto Alegre / Crédito: Tânia Meinerz/Divulgação

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, 88, está internado em unidade de terapia intensiva em um hospital de Porto Alegre. O estado de saúde é considerado grave.

Nos últimos anos, o autor enfrentou diferentes complicações médicas. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia para tratar um câncer ósseo na mandíbula. No ano seguinte, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que comprometeu sua fala e reduziu sua capacidade de comunicação. Posteriormente, recebeu o diagnóstico de Parkinson e apresentou problemas cardíacos.

