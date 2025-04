Quadrinho do criador de 'The Walking Dead' é relançado no Brasil

"Invencível", quadrinho escrito pelo criador de "The Walking Dead", é relançado no Brasil pela editora Panini em edições mensais

Lançada originalmente em 2003 pela Image Comics nos Estados Unidos, "Invencível" tinha tudo para ser apenas mais uma série de super-heróis. Mais um protagonista superpoderoso que forma um grupo com outros heróis menos impressionantes e sai por aí salvando o mundo. O que, convenhamos, não seria exatamente um problema, afinal, quantos quadrinhos com essa premissa não vendem aos montes por aí?



No entanto, "Invencível", escrito por Robert Kirkman, mais conhecido como o criador de "The Walking Dead" (2003), segue por um caminho diferente. Embora abrace certos clichês do gênero, o autor rapidamente nos convence, já nas primeiras páginas do primeiro volume, de que sua história tem algo a mais para nos oferecer.