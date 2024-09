Ator brasileiro Marco Pigossi se casa com cineasta na Itália

O ator Marco Pigossi se casou no sábado, 31, com o cineasta Marco Calvani. Realizada na Toscana, região da Itália, a cerimônia intimista reuniu amigos próximos e familiares do casal.

Juntos oficialmente desde novembro de 2021, quando assumiram publicamente o relacionamento durante as celebrações de “Ação de Graças”, feriado típico dos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ocasião, Pigossi publicou uma foto de mãos dadas com Calvani que trazia na legenda: “Chocando um total de zero pessoas”.