Bruce Willis tem piora na saúde com dificuldades para falar e se locomover

Ator Bruce Willis se aposentou da carreira após diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) / Crédito: Angela Weiss/ AFP

O ator norte-americano Bruce Willis, conhecido por sucessos de bilheteria como Duro de Matar, Armageddon e O Sexto Sentido, enfrenta uma piora no seu quadro de saúde. Segundo informações do "The Express Tribune", o artista de 70 anos apresenta dificuldades para falar, ler e se locomover. Ele foi diagnosticado em 2022 com demência frontotemporal e afasia, um distúrbio que prejudica a comunicação. Isso fez com que ele se afastasse da carreira cinematográfica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com publicações feitas pela família nas redes sociais, Willis lida com a progressão da doença desde 2023, que compromete tanto a coordenação motora quanto algumas funções cognitivas. Apesar disso, a última atualização familiar, feita em abril de 2025, indicou que a saúde do ator se mantém estável. A atriz Demi Moore, ex-esposa de Bruce, que passou a morar com ele após o diagnóstico, ressaltou a importância de pessoas com a doença encontrarem “amor e alegria” e desabafou sobre o avanço da demência. Em entrevista à CNN norte-americana, em dezembro de 2024, ela comentou sobre o estado do ator. “Obviamente, é muito difícil e não é algo que eu desejaria a ninguém. E há muita perda. Mas também há muita beleza e presentes que podem vir disso”. Os atores foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável após a separação por conta das três filhas que tiveram juntos, Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis e Tallulah Belle Willis. Bruce ainda tem duas filhas mais novas, Mabel Ray Willis e Evelyn Penn Willis, frutos do casamento atual com Emma Heming.

Demi também destacou ainda que a relação amigável que manteve com Willis após o divórcio. “Nós sempre seremos uma família, só que de uma forma diferente”. Além de Demi, a atual esposa de Bruce, Emma Heming Willis, tem se dedicado a homenagear o marido e compartilhar mensagens de apoio. Em 15 junho, Dia dos Pais nos Estados Unidos, ela publicou nas redes sociais que o ator demonstra “resiliência, amor incondicional e a força silenciosa de simplesmente estar presente”, lembrando que ele continua ensinando valores importantes às filhas, apesar das limitações impostas pela doença.

