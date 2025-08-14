Festival gratuito de cinema de terror ganha 4ª edição no São Luiz

Em sua 4ª edição, o festival de cinema de terror Sinistro Fest ocorre em Fortaleza durante o mês de outubro

Em Fortaleza, o Cineteatro São Luiz recebe a 4ª edição do festival de cinema de terror Sinistro Fest entre os dias 22 e 26 de outubro. Este ano, o tema do festival é a celebração do centenário do filme “ Fantasma da Ópera ”.

Entre filmes nacionais e internacionais, a programação do Sinistro Fest é gratuita e conta com mostras competitivas, sessões especiais, debates e atividades formativas. Ocorrendo desde 2022 e exibindo longas e curtas-metragens, mais de 80 filmes já passaram pelo evento em cada edição.

Estruturado em três categorias principais - longas-metragens; curtas-metragens; e filmes realizados no Ceará ou por diretores cearenses -, as obras selecionadas concorrem aos troféus de Melhor Longa-Metragem Internacional, Melhor Curta-Metragem Internacional, Melhor Longa-Metragem Brasileiro, Melhor Curta-Metragem Brasileiro e Melhor Filme Ceará Sinistro.

As inscrições de filmes para o evento tiveram início em janeiro e já foram encerradas. Os títulos ainda não foram divulgados pelo festival, que tem curadoria de Yasmine Evaristo, Carlos Primati e Beatriz Saldanha. O Sinistro Fest é voltado para a exibição de filmes de terror, suspense e ficção científica.



