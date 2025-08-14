Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival gratuito de cinema de terror ganha 4ª edição no São Luiz

Em sua 4ª edição, o festival de cinema de terror Sinistro Fest ocorre em Fortaleza durante o mês de outubro
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Em Fortaleza, o Cineteatro São Luiz recebe a 4ª edição do festival de cinema de terror Sinistro Fest entre os dias 22 e 26 de outubro. Este ano, o tema do festival é a celebração do centenário do filme “Fantasma da Ópera”.

Entre filmes nacionais e internacionais, a programação do Sinistro Fest é gratuita e conta com mostras competitivas, sessões especiais, debates e atividades formativas. Ocorrendo desde 2022 e exibindo longas e curtas-metragens, mais de 80 filmes já passaram pelo evento em cada edição.

Estruturado em três categorias principais - longas-metragens; curtas-metragens; e filmes realizados no Ceará ou por diretores cearenses -, as obras selecionadas concorrem aos troféus de Melhor Longa-Metragem Internacional, Melhor Curta-Metragem Internacional, Melhor Longa-Metragem Brasileiro, Melhor Curta-Metragem Brasileiro e Melhor Filme Ceará Sinistro.

As inscrições de filmes para o evento tiveram início em janeiro e já foram encerradas. Os títulos ainda não foram divulgados pelo festival, que tem curadoria de Yasmine Evaristo, Carlos Primati e Beatriz Saldanha. O Sinistro Fest é voltado para a exibição de filmes de terror, suspense e ficção científica.

Sinistro Fest

  • Quando: quarta a domingo, 22 a 26 de outubro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Mais informações: Instagram @sinistrofest
  • Gratuito

