'Pecados Inconfessáveis': entenda a série de suspense da Netflix

Série mexicana "Pecados Inconfessáveis" conquistou Top 3 de mais assistidas no Brasil da Netflix
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Uma das séries da Netflix mais assistidas no Brasil esta semana, “Pecados Inconfessáveis” une suspense e drama em um thriller mexicano que prende o espectador em todos os 18 episódios.

Atrás somente de “Wandinha”, um dos maiores sucessos atuais da plataforma de streaming, e “Além do Direito”, série sul-coreana, a produção latina se mantém entre as três primeiras séries mais assistidas no País desde o seu lançamento, em 30 de julho.

O enredo tem fórmula comum: uma esposa vive um casamento abusivo com um homem de negócios e encontra “conforto” e “energia” em um jovem acompanhante de luxo. Indo além de um caso entre uma mulher rica e um rapaz anos mais novo, a trama se desenvolve a partir do desaparecimento do então marido.

Qual a história de “Pecados Inconfessáveis”, série da Netflix?

Descrita como uma série de suspense, “Pecados Inconfessáveis” apresenta o gênero ao construir um “jogo de sobrevivência”, que une vingança, política, manipulação e poder.

Cansada de sofrer os abusos de Cláudio (Erik Hayser), um homem com grande influência política e econômica, Helena (Zuria Vega), uma empresária bem-sucedida profissionalmente, se envolve com Iván (Andrés Baida), um garoto de programa.

No desenrolar do relacionamento, Helena decide elaborar um plano perigoso contra o marido ao gravá-lo em cenas comprometedoras e tirar vantagem durante o processo de divórcio. A situação se volta contra Helena quando Cláudio desaparece, Iván foge e Fer (Sebastian Garcia), filho de Helena, é encontrado sem memória na cena do crime.

Por que “Pecados Inconfessáveis” virou sucesso no streaming?

Encontrando-se no centro de uma disputa que envolve dinheiro, Helena tem que enfrentar aliados poderosos, inimigos de Cláudio e os filhos do casamento anterior do marido, enquanto se torna a principal suspeita do crime.

No decorrer dos 18 episódios, tramas paralelas vão ganhando forma e o público é fisgado ao acompanhar a evolução nas histórias que vão desde o vício em drogas de Fer, as fraudes e esquemas financeiros, além da causa da morte da ex-esposa de Cláudio, e a disputa pelo poder na empresa.

Vai ter segunda temporada de “Pecados Inconfessáveis” na Netflix?

Com todos os enigmas resolvidos, o fim surpreende o público ao mostrar que Helena e Iván, agora vivendo uma nova vida em outro país, são observados por uma câmera secreta em sua residência.

Sem dar detalhes sobre uma possível nova temporada, o final ambíguo de “Pecados Inconfessáveis” abre margem para a renovação da série mexicana pela Netflix.

“Pecados Inconfessáveis”

  • Onde assistir: Netflix
  • Episódios: 18
  • Temporadas: 1
  • Lançamento: 30 de julho de 2025
  • Elenco: Zuria Vega, Andrés Baida, Erik Hayser, Ana Sofía Gatica, Roberto Quijano, Adriana Louvier, Eugenio Siller
  • Criação: Leticia López Margalli e Guillermo Ríos
  • Gênero: Drama, Romance, Suspense
  • Classificação etária: 18+

