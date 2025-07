Lorena Comparato interpretará Elize Matsunaga em filme da Netflix

A Netflix anunciou a produção do filme "Uma Garota de Classe" , baseado no caso Elize Matsunaga. A atriz Lorena Comparato foi escalada para interpretar a protagonista, condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012.

Conheça trabalhos anteriores de Lorena Comparato

Aos 35 anos, Lorena Comparato está atualmente no ar com a terceira temporada da série "Rensga Hits!", no Globoplay, e integra o elenco do humorístico "Volte Sempre", exibido pelo Multishow.

Na televisão, já participou de produções como "Pé na Cova", "Cine Holliúdy" e "Malhação: Vidas Brasileiras".