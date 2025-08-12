TikTok abre inscrições para concurso literário de novos talentos

Concurso literário "Livros do Futuro" está com inscrições gratuitas abertas até o dia 30 de agosto

O TikTok está lançando seu primeiro concurso literário que vai animar os autores independentes de todo o Brasil. Com inscrições abertas na segunda-feira, 11, o “Livros do Futuro” celebra a produção literária nacional, com foco nos gêneros de fantasia, romance jovem-adulto e suspense .

Em parceria com as editoras Globo, pelo selo Alt; Record, no selo Galera; e HarperCollins, o concurso está em busca de novos talentos e irá contar com a comunidade do BookTok – grupo focado em livros que usa a plataforma do TikTok para compartilhar resenhas, indicações e avaliações – para descobrir futuros autores.

Com inscrições on-line abertas até o dia 30 deste mês, os interessados devem enviar uma sinopse da obra – sendo esta inédita e sem uso de inteligência artificial – que tenha classificação indicativa a partir de 12 anos. Podem fazer inscrição única escritores brasileiros com idade a partir de 18 anos.

As sinopses serão analisadas por uma comissão julgadora, com os resultados dos semifinalistas divulgados em 21 de setembro. Após a primeira etapa, os participantes vão passar por outras fases: votação popular no TikTok e análise dos manuscritos por júris das três editoras parceiras do “Livros do Futuro”.

