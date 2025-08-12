TikTok abre inscrições para concurso literário de novos talentos

TikTok abre inscrições para concurso literário de novos talentosConcurso literário "Livros do Futuro" está com inscrições gratuitas abertas até o dia 30 de agosto
O TikTok está lançando seu primeiro concurso literário que vai animar os autores independentes de todo o Brasil. Com inscrições abertas na segunda-feira, 11, o “Livros do Futuro” celebra a produção literária nacional, com foco nos gêneros de fantasia, romance jovem-adulto e suspense.
Em parceria com as editoras Globo, pelo selo Alt; Record, no selo Galera; e HarperCollins, o concurso está em busca de novos talentos e irá contar com a comunidade do BookTok – grupo focado em livros que usa a plataforma do TikTok para compartilhar resenhas, indicações e avaliações – para descobrir futuros autores.
Com inscrições on-line abertas até o dia 30 deste mês, os interessados devem enviar uma sinopse da obra – sendo esta inédita e sem uso de inteligência artificial – que tenha classificação indicativa a partir de 12 anos. Podem fazer inscrição única escritores brasileiros com idade a partir de 18 anos.
As sinopses serão analisadas por uma comissão julgadora, com os resultados dos semifinalistas divulgados em 21 de setembro. Após a primeira etapa, os participantes vão passar por outras fases: votação popular no TikTok e análise dos manuscritos por júris das três editoras parceiras do “Livros do Futuro”.
Com resultado oficial divulgado no dia 12 de janeiro de 2026, três finalistas (um de cada categoria) vão receber R$ 10.000, publicação comercial da obra pelas editoras parceiras do concurso, além de apoio para divulgação do livro e contrato com a editora.
Concurso literário Livros do Futuro
- Inscrições até: 30 de agosto de 2025
- Onde: livrosdofuturo.com
- Regulamento e mais informações: livrosdofuturo.com