Demi Lovato e Jonas Brothers relembram sucesso de 'Camp Rock'

Apresentação de Demi Lovato ao lado de Jonas Brothers esquenta rumores de "Camp Rock 3" com integrantes do elenco original / Crédito: Reprodução/ Instagram @ddlovato

A cantora Demi Lovato subiu ao palco ao lado do grupo Jonas Brothers no domingo, dia 10, durante show de estreia da turnê “Jonas 20 Greetings From Your Hometown”. No MetLife Stadium, nos Estados Unidos, eles relembraram os sucessos “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, do filme “Camp Rock” (2008), que atingiu 8,9 milhões de espectadores apenas no dia da estreia. LEIA TAMBÉM | Veja lançamentos da semana no streaming

Ex-namorados na vida real, Demi Lovato e Joe Jonas, que interpretaram o casal protagonista do filme musical adolescente, fizeram a performance do show de celebração aos 20 anos do grupo Jonas Brothers lado a lado. Grandes celebridades do Disney Channel, Nicke Kevin Jonas, que formam o trio Jonas Brothers, também participaram do filme. Registro dos Jonas Brothers no palco (Foto: ANGELA WEISS / AFP) Crédito: ANGELA WEISS / AFP O relacionamento entre a cantora pop e o vocalista da Jonas Brothers foi revelado em 2010 e durou apenas alguns meses. Eles se conheceram na série "Jonas" (2009), protagonizada pelos irmãos na Disney Channel, e se apaixonaram durante as gravações de "Camp Rock". A história de "Camp Rock" No filme, os dois interpretam Mitchie Torres e Shane Gray. Astro pop, líder da banda Connect 3, Shane é um jovem arrogante que foi enviado para um acampamento musical de verão a fim de melhorar sua imagem. Lá ele encontra Mitchie, uma adolescente sonhadora cujo sonho era participar do acampamento para aprimorar seus talentos musicais.