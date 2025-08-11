Demi Lovato e Jonas Brothers relembram sucesso de 'Camp Rock'Demi Lovato sobe ao palco do show do grupo Jonas Brothers e relembram sucessos do filme ‘Camp Rock’ (2008). Produção de 'Camp Rock 3' é especulada
A cantora Demi Lovato subiu ao palco ao lado do grupo Jonas Brothers no domingo, dia 10, durante show de estreia da turnê “Jonas 20 Greetings From Your Hometown”. No MetLife Stadium, nos Estados Unidos, eles relembraram os sucessos “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, do filme “Camp Rock” (2008), que atingiu 8,9 milhões de espectadores apenas no dia da estreia.
Ex-namorados na vida real, Demi Lovato e Joe Jonas, que interpretaram o casal protagonista do filme musical adolescente, fizeram a performance do show de celebração aos 20 anos do grupo Jonas Brothers lado a lado. Grandes celebridades do Disney Channel, Nicke Kevin Jonas, que formam o trio Jonas Brothers, também participaram do filme.
O relacionamento entre a cantora pop e o vocalista da Jonas Brothers foi revelado em 2010 e durou apenas alguns meses. Eles se conheceram na série “Jonas” (2009), protagonizada pelos irmãos na Disney Channel, e se apaixonaram durante as gravações de “Camp Rock”.
A história de "Camp Rock"
No filme, os dois interpretam Mitchie Torres e Shane Gray. Astro pop, líder da banda Connect 3, Shane é um jovem arrogante que foi enviado para um acampamento musical de verão a fim de melhorar sua imagem. Lá ele encontra Mitchie, uma adolescente sonhadora cujo sonho era participar do acampamento para aprimorar seus talentos musicais.
Por não ter condições financeiras para pagar a inscrição, a personagem de Demi vai ao acampamento por meio da mãe, que consegue um trabalho como cozinheira do local. Mitchie conhece jovens com conexões influentes no mundo da música e começa a mentir sua identidade.
Quando Shane se encanta com sua voz, os dois começam a ensaiar para a Final Jam, uma apresentação final do período de acampamento, a grande atração do Camp Rock. Em meio a omissões, diferenças de vida e disfarces, um romance complicado se desenvolve no meio do caminho.
'Camp Rock 3'
Segundo o site Boardwalk Times, a Disney+ estaria desenvolvendo o “Camp Rock 3”, com filmagens previstas para setembro. De acordo com o site Disney Plus Brasil, Demi Lovato e Joe Jonas já estariam contratados para voltarem às telas como Mitchie e Shane.