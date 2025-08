Adaptação do livro de Colleen Hoover ganha primeiro trailer e pôster

Do mesmo diretor de ‘A Culpa é das Estrelas’, adaptação do livro de Colleen Hoover ganha primeiro trailer e cartaz

“ Se Não Fosse Você ”, livro de Colleen Hoover , tem adaptação para os cinemas sob a direção de Josh Boone, de “A Culpa é das Estrelas”, e produção executiva da escritora. Com estreia marcada para o dia 23 de outubro, o filme ganha primeiro trailer e pôster nesta terça-feira, 5.

A produção será estrelada por Dave Franco, Mckenna Grace , Mason Thames, Allison Williams , Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. Na trama, Williams e Mckenna Grace interpretam mãe e filha. Personagens centrais da narrativa, as duas lidam com os traumas de um acidente que revelou grandes segredos sobre a família .

Além de “Se Não Fosse Você”, o thriller "Verity" também deve ganhar adaptação para os cinemas, com Anne Hathaway no papel principal. “É Assim que Acaba”, um dos seus livros mais vendidos, foi a primeira adaptação de uma produção da autora americana.

Conhecida por retratar histórias de personagens na fase jovem adulta, Colleen Hoover ganhou notoriedade por meio das redes sociais, ganhando destaque no "booktok", segmento de usuários do TikTok voltado para o consumo de livros. Na plataforma, as publicações que mencionam a escritora em hashtags alcançam mais de três bilhões de visualizações.