Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+ e Prime Video (04/08 a 10/08)

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Tenet” e “A Idade Dourada”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Armado apenas com a palavra “Tenet” e lutando pela sobrevivência do mundo inteiro, o agente da CIA, O Protagonista, viaja por um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão global que se desenrola além do tempo real.



HBO Max

Ambientada em uma época de profundas transformações econômicas e sociais, a história retrata um momento em grandes impérios foram construídos, embora nunca sem sacrifícios. Após os eventos da “Guerra das Óperas”, a nova temporada mostra a velha guarda enfraquecida, enquanto os Russells se posicionam para chegar ao topo da sociedade.

