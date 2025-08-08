Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+ e Prime Video (04/08 a 10/08)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Tenet” e “A Idade Dourada”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Armado apenas com a palavra “Tenet” e lutando pela sobrevivência do mundo inteiro, o agente da CIA, O Protagonista, viaja por um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão global que se desenrola além do tempo real.
HBO Max
Ambientada em uma época de profundas transformações econômicas e sociais, a história retrata um momento em grandes impérios foram construídos, embora nunca sem sacrifícios. Após os eventos da “Guerra das Óperas”, a nova temporada mostra a velha guarda enfraquecida, enquanto os Russells se posicionam para chegar ao topo da sociedade.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (04/08 a 10/08):
Netflix
- Tenet
- Trem-Bala
- Wandinha - Temporada 2
- Deive Leonardo: Antes & Depois
- Diamantes Roubados: O Golpe do Século
- SEC: Sábados de Futebol Americano Universitário
Prime Video
- Confinado
- A Última Missão
HBO Max
- Troféu de Sangue
- Em Ritmo de Fuga
- Tom & Jerry Gokko
- Pati - Temporada 2
- Melhor é Impossível
- Cuquin - Temporada 2
- Marc Maron: Em Pânico!
- Pat Garrett e Billy The Kid
- Twisted Metal - Temporada 2
- Estado de Fúria - Temporada 1
- Beekeeper - Rede de Vingança
- A Idade Dourada - Temporada 3
- Agora ou Nunca: FC Montfermeil
- And Just Like That… - Temporada 3
- Playboy: Fama e Morte - Temporada 3
- Casa Feia Nunca Mais! - Temporada 5
- Largados e Pelados: A Competição - Temporada 3
- Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso - Temporada 6
- Hard Knocks: Campo de Treinamento com os Buffalo Bills
- Caçadores De Pedras Preciosas: Austrália - Temporada 7
Disney+
- Necaxa
- Vida Imoral
- Disney Junior Ariel
- Ralph Barbosa: Planet Bosa
- Outlander: Blood of My Blood
- Família Radical: Maior e Melhor
- O Rei do Pedaço - Temporada 14
- Law & Order: Organized Crime - Temporada 5
- Ted Bundy: Dialogue with the Devil - Temporada 1
Apple TV+
- Chefe de Guerra
- Os Bucaneiros - Temporada 2
- Amor Platônico - Temporada 2
- Sereno: O Panda Zen - Temporada 4