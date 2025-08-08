Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+ e Prime Video (04/08 a 10/08)
Autor Lillian Santos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com parques e shows temáticos, veja agenda infantil do fim de semana (08/08 a 10/08)

Com destaque para a estreia das séries “Tenet” e “A Idade Dourada”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Armado apenas com a palavra “Tenet” e lutando pela sobrevivência do mundo inteiro, o agente da CIA, O Protagonista, viaja por um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão global que se desenrola além do tempo real.

Clique aqui para ver o trailer

HBO Max

Ambientada em uma época de profundas transformações econômicas e sociais, a história retrata um momento em grandes impérios foram construídos, embora nunca sem sacrifícios. Após os eventos da “Guerra das Óperas”, a nova temporada mostra a velha guarda enfraquecida, enquanto os Russells se posicionam para chegar ao topo da sociedade.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (04/08 a 10/08):

Netflix

  • Tenet
  • Trem-Bala
  • Wandinha - Temporada 2
  • Deive Leonardo: Antes & Depois
  • Diamantes Roubados: O Golpe do Século
  • SEC: Sábados de Futebol Americano Universitário

Prime Video

  • Confinado
  • A Última Missão

HBO Max

  • Troféu de Sangue
  • Em Ritmo de Fuga
  • Tom & Jerry Gokko
  • Pati - Temporada 2
  • Melhor é Impossível
  • Cuquin - Temporada 2
  • Marc Maron: Em Pânico!
  • Pat Garrett e Billy The Kid
  • Twisted Metal - Temporada 2
  • Estado de Fúria - Temporada 1
  • Beekeeper - Rede de Vingança
  • A Idade Dourada - Temporada 3
  • Agora ou Nunca: FC Montfermeil
  • And Just Like That… - Temporada 3
  • Playboy: Fama e Morte - Temporada 3
  • Casa Feia Nunca Mais! - Temporada 5
  • Largados e Pelados: A Competição - Temporada 3
  • Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso - Temporada 6
  • Hard Knocks: Campo de Treinamento com os Buffalo Bills
  • Caçadores De Pedras Preciosas: Austrália - Temporada 7

Disney+

  • Necaxa
  • Vida Imoral
  • Disney Junior Ariel
  • Ralph Barbosa: Planet Bosa
  • Outlander: Blood of My Blood
  • Família Radical: Maior e Melhor
  • O Rei do Pedaço - Temporada 14
  • Law & Order: Organized Crime - Temporada 5
  • Ted Bundy: Dialogue with the Devil - Temporada 1

Apple TV+

  • Chefe de Guerra
  • Os Bucaneiros - Temporada 2
  • Amor Platônico - Temporada 2
  • Sereno: O Panda Zen - Temporada 4

