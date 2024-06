Joe Jonas menciona Luisa Sonza e fãs suspeitam de parceria musical

Os Jonas Brothers não vão esquecer o Brasil tão cedo. Após se apresentar em São Paulo no mês de abril, Joe Jonas, um dos irmãos músicos, está próximo de lançar nova música em parceria com uma artista brasileira.

Nesta segunda-feira, 3, o cantor publicou um Story em seu perfil no Instagram no qual mencionava Luisa Sonza junto com emoji de olhos. No vídeo, Joe aparece sentado no chão enquanto toca violão.

