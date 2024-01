Jonas Brothers anunciam show único no Brasil em 2024

A banda Jonas Brothers virá ao Brasil em 2024 para show único em São Paulo. A informação foi confirmada pelos artistas nesta quarta-feira, 13, em publicação nas redes sociais.

Trazendo a turnê “Five Albums, One Night” para a América Latina no próximo ano, os irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas também vão passar pela Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México.

A apresentação do trio de artistas no País irá acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 16 de abril. Com valores de inteira por R$ 350 a R$ 740, a venda geral dos ingressos tem início neste sábado, 16, a partir das 10 horas, no site do TicketMaster.