Ator coreano Song Young-Kyu, de ‘Trabalho Extremo’, morreu aos 55 anos

Conhecido por dar vida ao Chefe Choi, personagem do filme “Extreme Job” (em português, “Trabalho Extremo”), o ator sul-coreano Song Young-Kyu morreu nesta segunda-feira, 4. Ele tinha 55 anos. O corpo do ator foi encontrado dentro de seu carro, na cidade de Yongin, durante a manhã. As autoridades locais informaram que o corpo do ator foi encontrado por um conhecido de Young, dentro do carro que estava em um prédio residencial. De acordo com informações da polícia à agência de notícias local Yonhap, não havia indícios de crime ou carta de suicídio. A polícia segue as investigações para descobrir a causa da morte.