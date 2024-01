Coreia do Sul: ator Lee Sun-kyun, de "Parasita", é encontrado morto

Sun-kyun foi encontrado inconsciente, dentro de seu carro, em um parque de Seul, na Coreia do Sul. Ele deixou um bilhete de despedida ao sair de casa, e a polícia trabalha com a hipótese de suicídio.

O ator Lee Sun-kyun, conhecido por seu papel no filme "Parasita", de 2019, morreu na manhã desta quarta-feira, 27 (noite da terça-feira, 23, no horário de Brasília). A informação foi confirmada por autoridades locais.

O ator estava envolvido em uma investigação policial, suspeito de ter usado drogas — prática considerada crime na Coreia do Sul. O caso, que ganhou grande repercussão no país, o levou a pedir demissão de seu papel mais recente, na série "No Way Out".

A projeção internacional de Lee Sun-kyun veio com o filme "Parasita", de 2019, no papel do empresário Park Dong-ik. Antes do longa vencedor do Oscar, no entanto, ele já tinha uma carreira consolidada no cinema sul-coreano.

Um dos de maior destaque foi o detetive Ko Gun-soo, protagonista do filme "Um Dia Difícil" (2014). Lee Sun-kyun também estrelou a série Dr. Brain, primeira produção em coreano do Apple TV+, como o neurocientista Sewon.

Mais notícias de filmes e séries