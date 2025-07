‘Amores Materialistas’ tem humor e melancolia nas relações modernas

“ Amores Materialistas ” tenta trazer essa conversa quando Lucy se vê questionando seus próprios princípios, mas o faz com uma fragilidade difícil de provocar comoção. Dakota não ajuda muito porque sua interpretação é muito morna e com pouco impulso, situação recorrente na sua carreira recente em filmes como “A Filha Perdida” e “Madame Teia”. O que dá um pouco de respiro à personagem é que essa quietude também vai se revelando como disfarce para esconder seus sentimentos.

Distante da comédia, Song encarou dilemas semelhantes no seu longa anterior, “Vidas Passadas”, indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Nele, casada com um americano, Nora vê sua certeza ameaçada quando uma paixão de infância da sua terra natal chega à cidade. Ela ama mesmo aquele homem ou ama apenas a saudade que ele representa?

O roteiro de Celine Song é muito direto no que pretende fazer com esse clichê, já que um pretendente significa o passado e o outro, o futuro - ambos incertos. Na vida de Lucy , o presente sobra.

Para não fazer mais um enlatado americano, Celine acaba se apoiando integralmente numa melancolia que vai soando cada vez mais deslocada quando tenta conviver com a hipocrisia da protagonista. Ela é esperta ao criar as perguntas, sempre jogando para a audiência como se fosse um jogo interativo, mas é frágil demais quando precisa encontrar as respostas.

Queridinho do momento, também estando em cartaz com ‘Quarteto Fantástico’ e em breve com ‘Eddington’, Pedro Pascal acerta ao tornar a ambição desse homem infalível num elemento da sua vulnerabilidade. Nem ele, nem o Chris Evans têm tanto destaque assim, mas também é legal que a história não os faça serem rivais em busca do prêmio.

De toda forma, “Amores Materialistas” ainda consegue deixar pensamentos atraentes sobre o fabular “amor verdadeiro” que só existe quando se deixa ser levado por uma matemática irracional. Ao fim da sessão, tenho certeza de que todo espectador pelo menos vai sair pensando no que faria no lugar de Lucy, ainda sem ter certeza se ela fez mesmo a escolha certa.