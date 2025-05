Morre ator sul-coreano Choi Jung Woo, de "Lady Vingança", aos 68 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O funeral de Choi será realizado na quinta-feira, 29, no salão funerário do Hospital Woori, localizado na cidade de Gimpo, Coreia. Após o velório, o corpo seguirá para sepultamento no Cemitério Suwon Yeonhwa. As informações foram divulgadas pela empresa que gerenciava a carreira do ator, a Bless ENT.

Quem era Choi Jung Woo?

Choi Jung Woo nasceu em fevereiro de 1957 e estreou nos palcos aos 18 anos, com a peça “A Vida de um Ator”. Na década de 1980, o artista trabalhou como dublador para a TBC (Tongyang Broadcasting Company) ampliando suas habilidades de atuação.

Embora tenha construído sua carreira artística no teatro, Choi transicionou para o cinema e a televisão nos anos 2000, aparecendo em filmes de diretores como Park Chan-wook e Na Hong-jin. No começo deste ano, Choi interpretou um personagem na série “O Conto da Senhora Ok”, além de ter participado de doramas como "Miss Granny" e "Juvenile Justice", todos disponíveis na Netflix.