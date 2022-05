Restaurante coreano em Fortaleza: conheça locais e pratos tradicionais

Com o boom global da cultura coreana, um aspecto além da música e da dramaturgia que vem fazendo muito sucesso é a culinária típica desse país.

Em Fortaleza, no Ceará (CE), após a vinda em massa de imigrantes coreanos para trabalhar no Porto do Pecém, diversos restaurantes especializados na cozinha asiática foram estabelecidos aqui.

Confira abaixo uma lista dos restaurantes na Capital cearense e a história por trás dos pratos mais famosos e populares da Coreia do Sul:

Confira opções de restaurante coreano em Fortaleza

K-Bab

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 88 - Meireles, Fortaleza

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 12h às 15h, e das 18h às 21h. Sábado de 12h às 21h. Fechado aos domingos.

Telefone: (85) 3085-1760

Oferece pratos tradicionais coreanos a um preço acessível. Detalhe no cardápio para os bolinhos em formato de peixes recheados com pasta doce de feijão vermelho, os bungeoppang, lanche muito popular na Coreia e que aparece em todos os K-Dramas!

Mashita

Endereço: R. José Vilar, 1667 - Aldeota, Fortaleza

Horário de funcionamento: De quinta a domingo, 11h30 à 15h, e das 18h às 21h30

Telefone: (85) 98213-1985

Funcionando há quatro anos, o Mashita é um dos restaurantes mais autênticos da cidade, localizado no coração da Aldeota, e muito querido pelos clientes. Os donos, coreanos de nascença e criação, resolveram retornar ao seu país de origem em setembro deste ano, e estão à procura de repassar o ponto (e as receitas tradicionalíssimas!).

K-pop&Food

Endereço: Rua Professor Lino Encarnação, 191 - Parquelândia, Fortaleza

Horário de funcionamento: De segunda à sábado, das 17h às 22h

Telefone: (85) 98852-0472

Misturando pratos típicos da cozinha coreana com alguns coringas da culinária, como porções de batatas fritas e hot dogs, o restaurante K-pop&Food integra a música à comida: nas sextas e sábados, das 18h às 22h, o estabelecimento promove as noites de “Noraebang”, termo em coreano para o japonês “karaokê”. A entrada é gratuita.

Restaurante coreano em Fortaleza: confira os pratos tradicionais do país

Kimchi (Foto: Reprodução / Pixabay)



Kimchi

Acelga apimentada

Preparada em porções grandes, para durar até meses na geladeira (algumas famílias preparam o kimchi só uma vez por ano!), esse prato é o mais conhecido fora da Coreia. Folhas de acelga marinadas em pimenta e outros temperos, deixada para marinar e adquirir acidez, estão sempre presentes nas refeições coreanas como o acompanhamento essencial!

Bulgogi (Foto: Reprodução / Pixabay)



Bulgogi

Carne fatiada

O bulgogi é o tipo de preparação de carne bovina que mais prevalece na Coreia. Um pedaço de carne gordurosa é cortado em fatias e preparado com diversas especiarias, como gengibre e alho, e cozido em altas temperaturas, logo antes do consumo. Muito popular tanto dentro quanto fora da Coreia, é o consumo de bulgogi assado em grills que ficam no meio das mesas, para uso livre dos clientes.

Jajangmyeon (Foto: Reprodução / Freepik @jcomp)



Jajangmyeon

Macarrão com feijão preto

Um dos pratos mais retratados nas novelas coreanas, os k-dramas, é o jajangmyeon, o macarrão com pasta de feijão preto e barriga de porco. Prato muito típico e fácil de fazer, pode ser encontrado na maioria dos locais que vendem artigos da culinária coreana. Ah, e aviso: lá na Coreia, fazer sons enquanto se come, especialmente comidas com muito molho, é sinal de agradecimento e de apreciação pelo sabor do prato. Então, se estiver comendo na casa de coreanos, deixe a etiqueta ocidental de lado e aproveite!

Tteokbokki (Foto: Reprodução / Pixabay)



Tteokbokki

Bolinhos de arroz

Muito popular entre as crianças, os bolinhos de arroz em formato cilíndrico podem ser temperados com molho de soja, que não é apimentado, ou pasta de pimenta chili, que é muito apimentado e mais comum. Frequentemente consumido como acompanhamento aos pratos principais, também aparece muito nos K-dramas, como um lanchinho no meio do dia para os protagonistas.

Gimbap (Foto: Reprodução / Pixabay)



Gimbap

Sushi coreano

A primeira impressão que se tem ao observar um rolinho de gimbap é perceber a influência da culinária japonesa nesse prato. Mas, mesmo isso sendo verdade, o gimbap é único: não leva peixe, na maioria das vezes, mas sim legumes e vegetais, e nada das frituras ou do cream cheese tão populares aqui no Brasil. Por isso, é bem mais fácil de se fazer, e super prático, podendo servir de refeição ou só um lanche.

Soju (Foto: Reprodução / Pixabay)



Soju

Bebida destilada

A bebida alcoólica oficial da Coreia do Sul, o soju é servido na maioria dos restaurantes coreanos e é feito a partir de grãos de arroz, trigo ou cevada. De acordo com a revista Exame, a Coreia era, em 2014, o país que mais bebia destilados do mundo, passando à frente das Filipinas e da Rússia.

Com aproximadamente 14 “shots” de destilados por semana, a população sul-coreana bateu um recorde e ficou na primeira posição. O alto consumo não reflete tendências alcoólatras: é porque o sabor levemente adocicado e suave combinam muito com a culinária do país, levando a bebida a ser muito consumida durante as refeições.



