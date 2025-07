MC Livinho deixa UTI após acidente de moto em São Paulo

A atualização do estado de saúde foi divulgada nas redes sociais do artista, que permanece internado sob observação médica.

O acidente de trânsito que envolveu o MC Livinho aconteceu na terça-feira, 29, quando a motocicleta conduzida pelo cantor foi atingida por um carro. De acordo com relatos, o motorista do veículo teria fechado a passagem do artista , que seguia para um compromisso.

“Recebi alta da UTI, agora estou indo para o quarto. Em breve estou de volta”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Na legenda, informou que continuará sob acompanhamento da equipe médica.

MC Livinho no The Town 2025

MC Livinho, nome artístico de Oliver Decesary Santos, é um dos nomes do funk paulista com presença confirmada no festival The Town 2025.

Sua apresentação está marcada para o dia 13 de setembro, no Palco Factory. Entre seus principais sucessos estão “Tudo de Bom”, “Fazer Falta” e “Na Imaginação”.