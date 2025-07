Odilon Wagner estreia 'A Última Sessão de Freud' em Fortaleza

Transitando entre um espetáculo e um bate-papo ao vivo, estreia em Fortaleza a peça “A Última Sessão de Freud”, inspirada no texto do premiado autor americano Mark St. Germain.

Vista por mais de 130 mil pessoas desde 2022, a peça ocorre nos dias 16 e 17 de agosto, no Teatro Riomar Fortaleza, com ambas as apresentações iniciando às 20 horas.