Tributo Beatles Abbey Road retorna a Fortaleza para único show

No dia 3 de agosto, o Teatro RioMar Fortaleza recebe apresentação única do musical que reconta a história da banda Beatles / Crédito: Divulgação / Mentalize

No sábado, 3 de agosto, o espetáculo Beatles Abbey Road retorna ao palco do Teatro RioMar Fortaleza, às 20 horas, para uma apresentação única. Eleita por três anos consecutivos, na Inglaterra, como a melhor banda cover dos Beatles do mundo, a Abbey Road já reuniu mais de dois milhões de espectadores no Brasil e no exterior, além de ultrapassar a marca de um milhão de cópias vendidas.

Com valores que variam de R$70 para a meia-entrada na plateia superior até R$180 para a inteira na plateia inferior, os ingressos já estão disponíveis no site Uhuu. Com abertura da casa prevista para as 19 horas e duração de 90 minutos, o espetáculo promete recriar a atmosfera dos anos 1960, transportando o público para a era da beatlemania, através de figurinos originais, instrumentos de época e um repertório de clássicos que marcaram gerações. Saiba mais sobre a Beatles Abbey Road Oficialmente nomeada como "Beatles Official Brazil", o grupo paulista conta com mais de 20 anos de estrada desde sua criação. Com nome inspirado no icônico álbum "Abbey Road" (1969), dos Beatles, que tem a famosa capa com os quatro atravessando a rua em Londres, o grupo se propõe a reproduzir os trejeitos dos integrantes em diferentes fases da carreira da banda.