Fortaleza recebe dois concertos de música instrumental gratuitos

O CCBNB recebe o Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno, enquanto o TJA hospeda o concerto de abertura do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa

Nesta quinta-feira, 31, Fortaleza irá receber dois concertos de música instrumental com acesso gratuito.

Ao meio-dia, o Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno se apresenta no projeto Cardápio Musical, do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza (CCBNB).