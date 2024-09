Camerata de Cordas da UFC apresenta concerto 'Vivaldi' no MIS

Museu da Imagem e do Som recebe concerto "As Quatro Estações de Vivaldi", da Camerata de Cordas da UFC

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza um novo concerto neste sábado, 14, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Populares na capital cearense, o grupo musical realiza a apresentação “As Quatro Estações de Vivaldi” a partir das 18 horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com apresentações anteriores marcadas por reunir um grande público de todas as idades, o momento deste fim de semana irá trazer no repertório suítes orquestrais e concertos de Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni e Georg Philipp Telemann, além de Antonio Vivaldi.