Fortaleza recebe concerto com obras da música renascentista

Apresentação acontece dia 25 de julho, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, com entrada gratuita e obras de Monteverdi, Falconieri, Casulana e outros compositores do século XVI

O projeto Fortitudine realiza na sexta-feira, 25, o concerto “Beleza & Verdade”, dedicado à música renascentista. A apresentação acontece na Paróquia Nossa Senhora da Glória, com entrada gratuita e aberta ao público de todas as idades.

Com direção e curadoria de Bárbara Lima, o concerto reúne intérpretes como as sopranos Giovanna Maropo e Lúcia Tabita, o tenor Jonatas Meireles e o barítono Lailson Toscano, acompanhados por instrumentistas especializados no repertório erudito.