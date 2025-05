Fortaleza recebe concerto em celebração ao Movimento Armorial

Espetáculo que homenageia o Movimento Armorial terá participação do Quinteto da Paraíba, grupo de destaque nacional por sua atuação na música armorial / Crédito: Walber Lima/Divulgação

Neste sábado, 31, às 19 horas, a cidade de Fortaleza será palco de um concerto que celebra a riqueza e a atualidade do Movimento Armorial. A apresentação gratuita acontece no Teatro Celina Queiroz, na Universidade de Fortaleza (Unifor), e encerra a programação dos Encontros Petrobras de Música Armorial no Nordeste. Relembre | Herança de Suassuna, Movimento Armorial segue celebrando a cultura popular



O espetáculo reúne o Quinteto da Paraíba, grupo de destaque nacional por sua atuação na música armorial, e o Duo Sertão, formado pelos músicos e professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Léo Meira e Xisto Medeiros. O repertório passeia por gêneros como baião, ciranda, frevo, choro e maracatu, oferecendo ao público uma experiência musical que valoriza as raízes populares nordestinas em diálogo com a linguagem erudita. A iniciativa integra as ações comemorativas dos 55 anos do Movimento Armorial, que tem como grande idealizador o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, desde 1970. A proposta do movimento é a união de elementos da cultura popular nordestina com as tradições da música de concerto, criando uma expressão artística genuinamente nacional. Leia também | Feira na Rosenbaum promove design e artesanato na Estação das Artes

Exposição que celebra o Movimento Armorial segue em Fortaleza até fim de junho Exposição Armorial 50 fica em cartaz no Espaço Cultural Unifor até o dia 29 de junho de 2025 Crédito: Maria Haydée/Divulgação Além dos concertos, a temporada inclui, ainda, os Diálogos Petrobras sobre Arte Armorial e a exposição Armorial 50, em cartaz no Espaço Cultural Unifor até o dia 29 de junho de 2025. Toda a programação conta com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A curadoria geral é de Regina Rosa de Godoy, responsável também pela mostra que homenageia meio século do movimento.