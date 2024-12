Projeto de música erudita realiza concerto gratuito em Fortaleza

No repertório da noite, haverá canções de diferentes gêneros da música erudita , como o trovadorismo alemão, francês e português; as laudes espirituais italianas; músicas medievais, renascentistas, barrocas , clássicas e românticas, além de músicas sacras brasileiras e música portuguesa.

O Projeto Fortitudine realiza o concerto “ Mil Anos de Música: Amor Espiritual” neste sábado, 21, na Capela Santa Filomena. Com início às 19 horas, o evento musical é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Sob curadoria e direção de Bárbara Lima, o concerto conta com as participações especiais da soprano Lúcia Tabita, do barítono Lailson Toscano e do tenor Daniel Sombra.