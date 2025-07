Shopping em Fortaleza promove programação de férias gratuita

Com atividades infantis, eventos temáticos, ações de bem-estar e encontros culturais, o shopping investe em espaços de convivência durante as férias escolares.

Desta sexta-feira, 25, a domingo, 27, o North Shopping Fortaleza aproveita a reta final do mês de julho com uma programação cultural voltada para toda a família.

O encontro conta com apresentações de grupos covers de k-pop , random play dance, distribuição de brindes temáticos e um set especial do DJ Marcel Catunda.

No sábado, 26, a cantora Nara Mayne apresenta clássicos da música brasileira, enquanto no domingo, 27, a partir das 18 horas, acontece o "The Best of Brega" com a banda The Teachers.

Na ocasião, acontece o "Concurso de Cantadas Bregas", com direito a uma torre de chopp com petisco para os vencedores.

Na área de lazer, no domingo, 27, às 16 horas, o Quintal do Nortão recebe o encontro dos Caraumelos, dedicado a tutores e seus pets. Com desfile de roupas, brindes e arrecadação de ração para a ONG Causa Pet, a partir das 13 horas, acontece também a adoção de pets.