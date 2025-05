Peça 'Lilo & Stitch' chega a shopping de Fortaleza no sábado, 31

Espetáculo gratuito "Lilo & Stitch", que será realizado no North Shopping Fortaleza, reúne os personagens do filme da Disney

Realizado no Palco do Nortão, a peça inspirada na animação da Disney é gratuita e promete encantar crianças e adultos.

O sucesso de “Lilo & Stitch” conquistou Fortaleza. Após passar por diversos shoppings da Capital , o espetáculo que reconta a história da dupla chega ao North Shopping Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy, neste sábado, 31, a partir das 17 horas.

Além da apresentação, os personagens de “Lilo & Stitch” também vão realizar um "meet&greet", momento de interação com o público, a partir das 16 horas. Para participar da ocasião, é necessário realizar uma inscrição prévia no aplicativo do North Shopping Fortaleza.

“Lilo & Stitch” em Fortaleza