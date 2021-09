North Shopping Fortaleza abrirá 45 novas lojas até o fim de 2022

O North Shopping Fortaleza celebra 30 anos de existência com anúncio de nove lojas até o fim de 2021 e outras 36 até o fim de 2022. Com os empreendimentos abertos ainda neste ano, a unidade projeta aumento de 13% no fluxo total de vendas.

Entre os negócios firmados com contratos assinados, estão um petshop, uma nova barbearia, uma loja da chocolateria da Kopenhagen. Outros empreendimentos passarão por grandes expansões como a loja da Samsung e a clínica de estética OroLaser que ocuparão espaços com o dobro do tamanho das atuais unidades. Confira lista completa das unidades a serem inauguradas ainda em 2021:

Clubinho Pet



Expansão Samsung



Expansão OroLaser



Barbearia



Café e Chocolate kopenhagen



Nova unidade da Claro

Além disso, o shopping irá inaugurar uma alameda gourmet com área de convivência e uma grande leque de opções gastronômicas entre sorveterias, cafeterias e hamburguerias.

"Nosso foco é ampliar a experiência do cidadão que entra no shopping, queremos ampliar nossa área de consumo, mas principalmente expandir os núcleos de serviços de entretenimento e lazer", destaca o superintendente da unidade, Paulo Alencar.

Ele diz que o foco dos investimento é possibilitar uma experiência mais completa para os clientes do centro comercial. O principal intuito é possibilitar que os consumidores sintam necessidade de se deslocar para o shopping não apenas para consumir, mas também para "relaxar, se encontrar, se divertir".

Em meio ao cenário positivo, o centro comercial projeta recuperação total no fluxo de vendas com as datas comemorativas no fim de ano. Puxado pelas compras da Black Friday e do Natal de 2021, o North Shopping Fortaleza estima voltar a patamares de faturamento registrados antes da pandemia de Covid-19.

"Nós estamos estimando um saldo muito próximo ao que era nossa estimativa de crescimento ao fim de 2019, com as compras de fim de ano iremos superar o resultado de 2019. Teremos um crescimento ainda abaixo de dois dígitos devido ao momento economicamente delicado", revela o superintendente da unidade comercial.

A estimativa para 2022 é que seja registrado um crescimento mínimo de até 15% nas vendas do shopping. Sendo outro estímulo para o aumento das vendas ainda em 2021, o North Shopping Fortaleza celebra 30 anos com sorteio promocional de um apartamento construído pela Moura Dubeux nas proximidades do centro comercial e Jeep Renegade 0 km. A cada R$ 250 em compras, os clientes terão direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

Acessibilidade e inclusão

Com foco em ampliar as experiências dentro do shopping, a unidade lança ainda o projeto "Rota da Visibilidade" para promover acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nas atividades de consumo e lazer promovidas pelo North Shopping Fortaleza. As principais pessoas beneficiadas com as medidas serão aqueles com algum grau de deficiência auditiva ou visual.

O projeto conta com consultoria da Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC) e une tecnologia e inovação para melhorar a experiencia de tais clientes nas visitas ao centro comercial. Entre as novidades promovidas pelo projeto estão serviços de geolocalização e de audiodescrição dentro do shopping.

A tecnologia está disponível por meio do aplicativo da unidade comercial e funciona como guia para garantir autonomia para pessoas com deficiência auditiva ou visual nas compras e no uso dos serviços de entretenimento no North Shopping.

O mecanismo tem como base rede de câmeras e sensores de movimento instalados no teto da unidade, além dos pisos e pares táteis. Assim, os sensores irão se comunicar com os celulares dos clientes com deficiência e informaram a localização exata dentro do shopping e ainda uma descrição detalhada do ambiente ao redor deles e instruções de como chegar ao ponto desejado.

