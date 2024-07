Déficit de atendimento especializado para crianças com TEA no Ceará é discutido no MPCE

Audiência discutiu propostas para melhorar os serviços oferecidos pelo SUS voltados a crianças diagnosticadas ou com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O déficit de atendimento especializado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ceará foi tema de uma audiência pública convocada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na manhã desta segunda-feira, 22. Participaram da audiência promotores de Justiça, representantes das Secretarias de Saúde de Fortaleza (SMS) e do Estado (Sesa), além de membros da sociedade civil.

Durante o evento, realizado no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), no bairro Cambeba, Fortaleza, também foi apontada a escassez de profissionais capacitados para realizar diagnósticos precoces de TEA no Estado.

Propostas de melhorias para os serviços e políticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas com TEA serão encaminhadas aos órgãos e secretarias responsáveis pelas áreas de saúde e educação, municipais e estaduais.